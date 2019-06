Anthem E3 2019: EA vuole rendere il gioco migliore

Durante l'EA Play di quest'anno c'è stato spazio anche per Anthem, con il lead designer che si è espresso sul futuro del titolo di Bioware.

Nonostante non fosse presente nella scaletta prevista per l’EA Play di quest’anno Anthem è comunque riuscito a prendersi un proprio personale spazio durante questi giorni dell’E3 2019. Al titolo di Bioware è stato infatti concesso un breve momento tra FIFA 20 e Madden.

A parlare in una breve intervista è stato Ben Irving, lead producer del gioco BioWare. Il developer ha in particolare discusso dei punti deboli del titolo ma, soprattutto, di come tutta Bioware sia al momento concentrata per rendere Anthem un gioco migliore.

Irving ha infatti dichiarato: “Anthem ha sicuramente un futuro, un futuro che noi speriamo essere splendente. Abbiamo imparato diverse cose nei mesi scorsi e desideriamo veramente rendere il nostro titolo un gioco migliore. Sappiamo che dovremo lavorare molto e desideriamo farlo insieme alla community per costruire insieme l’Anthem che tutti vogliono“.

Una dichiarazione, quella di Irving, sicuramente doverosa vista la situazione ma che lascia ben sperare riguardo il futuro dell’ambizioso titolo. Nonostante la sua assenza tra la line-up principale del publisher, Anthem è quindi riuscito a ritagliarsi questo breve spazio per promettere grandi cose alla community. Riuscirà Bioware a far finalmente splendere il suo lavoro?

Durante l’EA Play sono state inoltre rivelate ulteriori informazioni sulla Stagione 2 di Apex Legends, su FIFA 20 e la spumeggiante modalità VOLTA ed è stato rilasciato un lungo gameplay dell’attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order. Si è inoltre parlato molto anche di Battlefield V.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Ben Irving su Anthem? L’EA Play nel complesso vi è piaciuto o vi aspettavate qualcosa di più? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.