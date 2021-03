Anthem, il director Jonathan Warner lascia BioWare

Continuano le novità negative riguardanti Anthem, ora che Jonathan Warner ha annunciato oggi su Twitter le sue dimissioni da BioWare. Per chi non lo sapesse, Jonathan Warner ha lavorato nello studio di sviluppo per poco meno di 10 anni, portando alla creazione opere dal calibro di Mass Effect 3 e il più recente Anthem. All’interno del tweet, che trovate di seguito, Jonathan Warner ha affermato di lasciare lo studio per “fare nuove cose”, riferendosi probabilmente a un nuovo progetto legato al settore del gaming.

Ha poi aggiunto alcune parole riguardanti il suo ormai stretto rapporto con BioWare, che “è stata una casa per il mio cuore per quasi 10 anni, e cui auguro tutto il meglio”. Ha condiviso poi delle rassicurazioni per tutti i giocatori che stavano aspettando con ansia le prossime produzioni del team, affermando che Dragon Age, Mass Effect e Star Wars: The Old Republic sono in buone mani e che “non vede l’ora di giocarli dall’altra parte dello schermo”. Si tratta di un messaggio che trasuda tutte le emozioni di una persona che amava il team di sviluppo, in cui ha lavorato per molto tempo.

Ricordiamo che Jonathan Warner aveva contribuito allo sviluppo di Mass Effect 3, del suo DLC e poi della trilogia della stessa saga. Aveva addirittura contribuito a portare lo stesso titolo su Wii U verso la fine del 2012. I lavori su Anthem iniziarono nel 2015, e la situazione che ne è poi venuta fuori sarà stata sicuramente un duro colpo per lui e l’intero team di BioWare, conclusasi poi con la chiusura del progetto poche settimane fa. Gli ultimi anni saranno stati difficili per Warner, ma è difficile dire con certezza se sono parte delle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare BioWare.

So, today is my last day at BioWare, I’m moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can’t wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5 — Jonathan Warner (@Zen_Warner) March 26, 2021

Naturalmente speriamo che possa trovare una nuova importante occupazione nel settore per continuare a dare il suo contributo a titoli sempre più importanti. Nel frattempo, rimaniamo in attesa di novità da parte di Electronic Arts e BioWare, che potrebbero annunciare chi sostituirà il suo ruolo nel team di sviluppo. State aspettando il nuovo Dragon Age e Mass Effect Legendary Edition? Fatecelo sapere commentando in calce.