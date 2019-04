Antstream: la piattaforma streaming per retrogame arriva su Kickstarter

Antstream è la nuova piattaforma di streaming per retrogame approdata su Kickstarter: potete dare il vostro sostegno già ora.

È iniziata la campagna Kickstarter di Antstream, la piattaforma steaming dedicata ai retrogame. La richiesta è di circa 58.000 euro e, attualmente, sono già stati superati i 10.000. C’è tempo per ancora un mese, fino all’undici maggio 2019. Se il progetto dovesse andare in porto, Antstream sarà disponibile su PC, Mac, Xbox One e device mobile (inizialmente solo Android, poi anche iOS).

Chi sosterrà la campagna, avrà accesso al servizio già a maggio, mentre tutti gli altri dovranno attendere la fine dell’anno per poter accedere a una versione beta. Il numero di giochi disponibili sono 400 inizialmente, ma si alzeranno certamente a 2.000, con altri in arrivo nel corso del tempo. Saranno supportate anche molteplici versioni dello stesso gioco, se è stato pubblicato su più piattaforme. La lista completa dei giochi è disponibile a questo indirizzo.

Per giocare, sarà sufficiente installare l’app, creare un account e giocare, senza dover fare download aggiunti. Si gioca in streaming, ovviamente. Il servizio sarà disponibile in Nord America e in Europa.

Lo sviluppo della piattaforma ha richiesto quattro anni di lavoro. I fondi serviranno per ampliare la raccolta di giochi e dare un accesso anticipato ai sostenitori. A seconda della cifra investita, ci sono varie ricompense che danno accesso a diversi tipi di abbonamento. Potete trovare tutte le informazioni sulla pagina ufficiale della campagna Kickstarter.

Diteci, siete interessati in una piattaforma di streaming di questo tipo, oppure attualmente state solo aspettando di scoprire qualcosa di più su Google Stadia?