Anynumber, l’app che ti fa diventare un mago provetto

Anynumber e le altre applicazioni K42 permettono di realizzare spettacolari trucchi di magia e illusionismo.

Si chiamano Anynumber ed EnvelApp, e sono due app magiche. O, per meglio dire, due applicazioni per fare creare ma entusiasmanti illusioni, che vi faranno sembrare dei veri professionisti – e probabilmente spingeranno amici e parenti a tartassarvi di domande per capire come avete fatto. Ma, si sa, un vero mago non rivela mai i suoi trucchi.

Anynumber ripropone in formato digitale un classico dell’illusionismo con le carte da gioco. Dovrete mostrare il mazzo al vostro amico, e chiedergli di scegliere una carta e un numero da 1 a 52. Starà a lui o lei, poi, contare le carte fino al numero scelto: la girerà e … sorpresa! La carta sarà proprio quella che aveva scelto!

Non toccherò nemmeno il telefono. Scorri tu le carte fino al numero che hai scelto

Anynumber è un’app realizzata con Unity 3d ed è disponibile per Android e iOS. Cosa piuttosto rilevante, l’app non usa né il riconoscimento vocale né di immagini – sarebbe piuttosto semplice infatti usare il microfono per “sentire” la carta scelta”. Ma la vostra vittima potrà anche scrivere la carta che ha scelto, e l’app indovinerà comunque!

Anynumber è sicuramente un bel modo per divertirsi con gli amici, per lasciare a bocca aperta i parenti o per fare una grande prima impressione con qualcuno – si sa che far divertire le persone è il modo migliore per piacere.

Una volta rotto il ghiaccio con Anynumber, poi, potrete continuare a essere protagonisti della serata con envelApp, un’altra applicazione di K52. Qui entra i gioco il cosiddetto “mentalismo”, e anche in questo caso sarà la vostra vittima a fare tutto – mentre voi potrete limitarvi a godervi il successo e lo stupore del pubblico.

Con envelApp lo spettatore sceglie uno dei simboli o un oggetto, senza dire nulla (per non far sembrare che il telefono usi il microfono). Dove sta la magia? Beh, una volta fatta la scelta, il vostro smartphone saprà indovinare sempre qual era l’oggetto scelto.

Con EnvelApp ed AnyNumber avrete in tasca uno strumento fantastico per ravvivare una serata tra amici, per suscitare stupore e ammirazione. E sembrare dei veri maghi. Non vi resta che procurarvi l’abbigliamento adatto!