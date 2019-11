Apex Legends arriverà su mobile nel 2021

Secondo quanto emerso nelle ultime ore il celebre Apex Legends arriverà su smartphone e tablet nel corso durante il 2021.

Grandi notizie per tutti i fan di Apex Legends. Come dichiarato qualche giorno fa durante l’assemblea degli azionisti di EA, infatti, il battle royale di Respawn Entertainment è in continua crescita ed è diventato lo shooter di punta di EA per il prossimo anno.

A quanto pare ci sono inoltre dei piani decisamente grandi in vista per l’opera visto che, a quanto pare, durante il 2021 Apex Legends sbarcherà finalmente su mobile dove, ricordiamo, sono già da tempo presenti i sue due competitor più diretti, ossia Fortnite e PUBG.

Andrew Wilson, il CEO di EA, ha infatti dichiarato: “Con la community di Apex Legends che ha superato i 70 milioni di utenti ci stiamo focalizzando ad espanderci su mobile, su nuove piattaforme e nuove zone geografiche. Stiamo a questo fine aumentando le dimensioni del nostro team in modo tale da riuscire a raggiungere i nostri obiettivi per l’anno fiscale del 2021. In questo modo riusciremo ad espandere ulteriormente la nostra utenza attraverso il settore mobile e l’Asia.”

Non solo uno sbarco su mobile, quindi, ma anche l’invasione a livello puramente videoludico di quel grande mercato che è rappresentato dal continente asiatico e, soprattutto, dalla Cina.

Che ne pensate di questa notizia e del fatto che sempre più titoli per console e PC escono anche su mobile? Come vi vedreste a giocare ad un titolo come Apex Legends su smartphone e tablet, secondo voi che dispositivi saranno necessari per avere un’esperienza degna di questo nome? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!