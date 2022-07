Oltre al nuovo Star Wars, Respawn Entertainment è al lavoro su uno spin-off di Apex Legends. A svelare il prossimo progetto basato sul famoso Battle Royale non ci ha pensato il team di sviluppo stesso, ma alcuni annunci di lavoro comparsi sul sito della software house. Nessun annuncio ufficiale dunque, più un annuncio formale (molto simile a quello che abbiamo visto per il prossimo GTA), ma che ci svela come i piani per il brand vadano ben oltre il semplice gioco online.

I pochissimi dettagli che emergono dall’annuncio di lavoro valgono comunque la pena di essere riportati. Stando all’inserzione presente sul sito ufficiale del team di sviluppo, al momento Respawn Entertainment è alla ricerca di un Senior Engine/Systems Engineer. Il nuovo assunto lavorerà a un titolo basato su Apex Legends, che sarà un first person shooter. Altri annunci di lavoro però indicano proprio a un gioco single player ed è questo l’elemento sicuramente il più importante, perché ci svela l’ambizione della software house di andare oltre il semplice gioco e la sua iterazione mobile.

Al di là di questi dettagli, possiamo provare a fare qualche ipotesi su che tipo di progetto sarà. Con molta probabilità, lo shooter single player sarà ambientato nello stesso universo di Apex Legends, con una storia che potrebbe concentrarsi su uno (o più) personaggi del gioco. Chiaramente al momento si tratta di speculazioni, che però potrebbero trovare conferma proprio per via della natura del progetto.

Come di consueto in questi casi, è sempre bene attendere un annuncio ufficiale. Il nuovo progetto di Apex Legends è sicuramente lontano ancora svariati anni, considerando che a occuparsene è l’incubatore di Respawn Entertainment, segno che al momento il lavoro sul gioco è svolto da un team ancora molto piccolo. Quando tutto sarà pronto, allora la software house svelerà sicuramente tutte le informazioni necessarie.