Apex Legends, Crypto confermato come nuovo personaggio

Respawn Entertainment ha rilasciato quest'oggi un video trailer che racconta la storia del nuovo personaggio di Apex Legends: Crypto.

La scalata di Apex Legends non tende a fermarsi. Respawn Entertainment è sempre più propensa ad arricchire il suo nuovo battle royale mese dopo mese. Questa volta è il turno di un nuovo personaggio o per meglio dire, un nuovo combattente.

È già da qualche settimana che si parla della possibilità di entrare nella line-up dei combattenti di Apex Legends per Crypto e l’arrivo di questo video trailer narrativo sulla sua storia, non fa altro che confermare il pensiero di molti fan. Il video fa parte della serie “Storie di Frontiera“, che fungono come introduzioni narrative alle storie che caratterizzano i vari personaggi di Apex Legends.

Con una qualità ottima delle animazioni e del disegno, il nuovo trailer introduce, come detto sopra, il nuovo personaggio chiamato Crypto, il quale si presenta come un personaggio piuttosto profondo: si tratta di un hacker che ha dei segreti da nascondere, ma anche un gran bisogno di giustizia.

“Combatti il sistema nel nuovo epsiodio di Storie di Frontiera. Un file misterioso. Un errore fatale. Un nuovo personaggio si prepara a fare il suo ingresso nell’arena, ma è determinato a restare nell’ombra. Calmo, schivo e riservato, Crypto ha dei segreti da nascondere ma altrettanti da scoprire.”

La storia vede Crypto e Mila Alexander alle prese con un software per l’hacking del database di King’s Canyon. Utilizzando una particolare interfaccia, i due scoprono un algoritmo che svela in anticipo il vincitore degli Apex Games, consentendo a una rete criminale di gestire un giro di scommesse. Mila vuole tenere per sé il software e sfruttarlo mentre Crypto è piuttosto reticente a farlo. Il giorno dopo, Crypto scopre che Mila è stata rapita e uccisa e che il Syndicate accusa proprio Crypto dell’omicidio, facendolo diventare un ricercato. Crypto fugge braccato dalle forze dell’ordine, cambia il proprio look e adotta degli impianti cibernetici per modificare le proprie caratteristiche, diventando così il nuovo combattente di Apex Legends.

Crypto è dunque ufficialmente l’undicesimo combattente degli Apex Games e verrà messo a disposizione dei giocatori, insieme a tanti altri contenuti di gioco, con l’avvio della Stagione 3.