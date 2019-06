Apex Legends: avvistati i draghi a Canyon dei Re, ecco cosa trasportano

Apex Legends sta sorprendendo tutti i giocatori con i draghi, avvistati all'interno del Canyon dei Re: cosa trasportano e a cosa servono le creature?

Come gli appassionati di Apex Legends sapranno, l’EA Play dell’E3 2019 ha illustrato varie novità per il battle royale di Respawn Entertainment e, di particolare interesse, un brevissimo teaser legato a una creatura gigantesca e a una serie di draghi che le volano davanti all’occhio. Sicuramente siamo rimasti sorpresi dalle creature alate: non ci sono mai stati accenni ai draghi nel mondo di Apex Legends.

Ora, i giocatori hanno iniziato a notare che ci sono dei draghi che volano per il Canyon dei Re. Possiamo vedere un avvistamento segnalato tramite Twitter qui sotto.

https://twitter.com/TannerSlays/status/1141037945924792321?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1141037945924792321&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gamelife.com%2Fapex-legends%2Fapex-legends-dragons-spotted-can-you-shoot-the-dragons%2F

La prima domanda quindi è stata: qual è lo scopo di questi draghi? Cosa stanno facendo? Secondo quanto segnalato da un video YouTube, le creature trasportano le casse dei giocatori morti. Sparandogli non solo le fanno cadere, ma è possibile anche ucciderli se si riesce a infliggere abbastanza danno prima che si allontanino troppo.

La successiva domanda è: cosa faranno i draghi da qui in avanti? Probabilmente il “furto” delle casse è solo l’inizio ed è un modo per inserire i draghi nella mappa, dando ai giocatori il tempo di notarli. Possibile che ci sia un evento in arrivo ad essi dedicato, oppure che si tratti di una nuova meccanica di gioco e che i draghi diverranno un elemento fisso di Apex Legends? Per ora non possiamo saperlo: diteci, voi cosa ne pensate di quanto sta accadendo? Vi sembra divertente, oppure Apex Legends oramai non vi interessa più?