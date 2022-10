Nel panorama dei Battle Royale, croce e delizia di un’industria che ha saputo reinventarsi a un ritmo incredibile, Apex Legends resta sicuramente uno di quei pochi nomi che ce l’hanno fatta. Pochi progetti, infatti, possono permettersi di continuare a rimanere sulla cresta dell’onda per oltre 4 anni, cosa che invece è riuscito a fare il videogioco di Respawn Entertainment. Il team di sviluppo, guidato da un veterano come Vince Zampella, ha abbracciato appieno la filosofia del gioco moderno, che vede il software come un servizio, senza però rinunciare alla sua identità da grande narratore di grandi storie. Un giusto mix tra le formule ha permesso al battle royale di sopravvivere in un mercato dominato da pochissime eccellenze, grazie a un supporto continuo, che è ovviamente il punto di riferimento per prodotti del genere. E così, dopo Broken Moon, è tempo di svelare un ulteriore tassello verso il mantenimento del gioco. E questo tassello è la nuova Leggenda, a cui il team di sviluppo ha lavorato per renderla disponibile davvero a breve.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito a una presentazione del team di sviluppo, e ora, a embargo scaduto, siamo pronti a raccontarvi tutto ciò che abbiamo visto. Perciò prendetevi una bella bevanda, accantonate per un attimo mouse e tastiera (o il pad) e preparatevi a scoprire tutto su Catalyst, la nuova Leggenda di Apex Legends.

Benvenuta Catalyst

La nuova Leggenda di Apex Legends si chiama Catalyst. Il vero nome del personaggio è Tressa Crystal Smith, ha 29 anni e arriva da Boreas. Catalyst viene definita da Respawn Entertainment come una tech witch e “adora i cristalli più di quanto adori le altre persone”, ci ha svelato il team di sviluppo durante l’evento. La ragazza è transgender, un dettaglio non da poco nel momento in cui i videogiochi si sono resi che devono comunicare a tutta la loro platea. Un passo in più verso la rappresentanza di ogni singola persona, che è già stata affrontata da Ubisoft con Rainbow Six Siege e da The Last of Us: Parte 2.

“Catalyst è più contenta quando si può rilassare. I giochi di Apex sono nuovi per lei, ma intende partecipare per poter proteggere i suoi cari”. L’atteggiamento, o meglio, il carattere della nuova Leggenda, è molto diverso rispetto a quello degli altri personaggi. E anche il processo di sviluppo è stato differente. “Abbiamo pensato a lungo alla rappresentazione dei giocatori. Il mondo è ricco di persone diverse e con Catalyst abbiamo lavorato con donne transgender e sviluppatori che hanno fatto una transizione simile, per essere il più vicini possibili alla realtà”. Respawn Entertainment ha anche lavorato sui feedback raccolti da parte di tutti coloro coinvolti nel processo di creazione.

Per quanto riguarda l’aspetto “tech witch”, il tutto è stato descritto da Respawn Entertainment come un riferimento al suo vestiario, ai suoi rituali con i cristalli e con la personalità del personaggio. Questo si riflette anche in una delle abilità a disposizione del personaggio, che include per esempio il Velo Oscuro e la Striscia Chiodata. L’introduzione di Catalyst ha anche portato alla creazione di nuovi VFX, con il team che ha lavorato a stretto contatto con chi ha sviluppato i concept art. Un buon esempio di tutto questo lavoro si trova nel trailer della lore, che ci ha svelato tutti i movimenti, le mosse e le abilità della nuova leggenda.

La maggior parte del gameplay di Catalyst si concentra sulla fase di controllo. “Si tratta di una Leggenda ideale per chiunque voglia giocare sulla lunga distanza, tenere il nemico lontano e concentrarsi sulla rotation”, le parole di Ot Harrison, game designer che ha lavorato sul nuovo personaggio.

Tutte le novità di Eclipse

L’evento a cui abbiamo assistito ci ha però permesso di entrare in contatto anche con tutti i dettagli di Eclipse, la nuova stagione di Apex Legends. Si tratta del quindicesimo importante update al gioco, che oltre a Catalyst introduce una serie di novità decisamente interessanti. Una delle più importanti riguarda sicuramente il Gifting. “Abbiamo persone che vorrebbero regalare qualcosa ai loro amici, che magari hanno appena cominciato a giocare”, le parole di Evan Nikolich, che ha lavorato attivamente a questa feature. Con l’arrivo della stagione 15 è ora possibile omaggiare i propri amici con alcuni elementi presenti all’interno dello store.

Grazie a Eclipse, è stata inserita anche la possibilità di personalizzare la propria Leggenda con degli adesivi. Si tratta di un passo in più verso la totale personalizzazione del proprio personaggio, con un livello di libertà decisamente importante per l’utilizzatore finale. Tutte queste novità ovviamente si uniscono a Broken Moon, la nuova mappa di Apex Legends, che sarà uno dei cambiamenti più importanti e una delle aggiunte di peso per quanto riguarda Eclipse: trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.