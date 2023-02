Al di là del piccolo incidente di percorso con la versione mobile, chiusa all’improvviso pochissimi mesi dopo il lancio, Respawn Entertainment ha dei piani molto ambiziosi per Apex Legends. A svelarlo è il design director del team di sviluppo Evan Nikolich, in un’intervista con IGN.

L’obiettivo di Respawn Entertainment per Apex Legends è molto semplice: il gioco dovrà restare in circolazione almeno quanto Counter Strike, ovvero circa vent’anni. “Il nostro obiettivo è quello di essere sulla scena per circa vent’anni”, le parole di Evan Nikolich dichiarate a IGN. Si tratta sicuramente di un traguardo ambizioso, che però non sarà raggiunto con facilità.

Non tutti i giochi possono essere come Counter Strike. Al momento il titolo di Valve resta un fenomeno a se stante, senza nessun tipo di rivale. Certo, Apex Legends ha diverse cartucce a suo carico (come per esempio la caratteristica di essere un free to play), ma nel corso degli anni diverse cose possono cambiare. La sfida di Respawn Entertainment sarà dunque quella di poter adattare la struttura del gioco anche ai vari periodi, per evitare di perdere i giocatori, che rappresentano ovviamente l’unico valore con cui misurare la permanenza sul mercato del gioco. Adattarsi e anche crescere, magari offrire esperienza di gioco radicalmente diverse in grado di tenere incollati gli utenti allo schermo.

Chiaramente il destino di Apex Legends non dipenderà solamente da Respawn Entertainment ma anche da Electronic Arts. Il publisher di Redwood infatti potrebbe decidere in autonomia di dare uno stop al gioco in futuro. Non è detto che ciò accadrà, ma è comunque un fattore importante, da cui dipende la sopravvivenza del gioco. Per ora non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Respawn Entertainment per il loro ambizioso obiettivo. Vent’anni sono un traguardo decisamente ammirevole e ci auguriamo ovviamente che possa venire raggiunto.

