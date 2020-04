Apex Legends: EA spiega perchè la Modalità Solo non sarà permanente

Dopo che Apex Legends ha visto il recente ritorno della Modalità Duo in modo permanente, Electronic Arts ha voluto esprimersi anche riguardo al futuro della Modalità Solo, dichiarando che le due tipologie di gioco non riceveranno lo stesso trattamento. Oltre a a questa affremazione, EA ha anche voluto approfondire l’argomento, andando a spiegare più nel dettaglio cosa ha portato la compagnia a prendere queste decisioni.

Ne ha voluto discutere il community manager EA_David, dichiarando che il team di sviluppo si era accorto di quanto Apex Legends abbia beneficiato dell’aggiunta della Modalità Duo, andando a rafforzare il gioco di squadra e abbassando il tempo di attesa per partecipare a una partita. L’esperienza in solitaria invece, andrebbe a levare completamente il gioco di squadra, punto focale dell’esperienza che vuole essere il battle royale di Respawn ed Electronic Arts.

“Quando abbiamo introdotto la Modalità Solo a tempo limitato l’anno scorso, abbiamo visto che in realtà ha avuto un impatto negativo sul gioco, soprattutto quando si trattava di fidelizzare i nuovi giocatori”, ha dichiarato EA_David. Nonostante questo Electronic Arts non ha accantonati completamente l’idea di riproporre la modalità in futuro.

Al momento, Respawn sta dando priorità all’inserimento del cross-play in Apex Legends, definendola una funzionalità importante e fondamentale per la propria visione della battle roayle. Oltre a ciò, sembra che con la Stagione 5, gli appassionati di Titanfall potrebbero ricevere una più che gradita sorpresa. Cosa ne pensate della posizione di EA nei riguardi della Modalità Solo di Apex Legends?