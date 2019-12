Apex Legends: nel gioco c’è un easter egg su Star Wars ancora da scoprire

Nell’ultimo periodo i giocatori di Apex Legends sono stati impegnati in un’elaborata caccia all’easter egg. Dopo che Rayme Vinson di Respawn ha lasciato intendere alcuni suggerimenti su ciò che è stato nascosto all’interno del poligono di tiro, i videogiocatori si sono subito catapultati nella zona d’interesse per scovare l’easter egg. Ma a quanto pare c’è ancora qualcosa all’interno del Battle Royale ad essere nascosto agli occhi dei giocatori.

Manny Hagopian, lo scrittore del gioco, che oltre ad aver lavorato ad Apex Legends ha più recentemente collaborato nella realizzazione di Star Wars Jedi Fallen Order, ha ammesso di aver inserito personalmente un piccolo easter egg nel Battle Royale proprio in concomitanza dell’uscita del nuovo gioco su Star Wars.

As everyone seems to be excited about Easter Eggs now, I’m reminded of a #JediFallenOrder one I put in #ApexLegends before the launch of JFO. I wonder if anyone has found it yet….

— Manny Hagopian (@MannyHagopian) December 5, 2019