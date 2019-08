Apex Legends, ESPN cancella un torneo a causa dei disordini avvenuti

Sappiamo oramai tutti delle sparatorie avvenute negli USA, precisamente a Dayton (Ohio) ed El Paso (Texas), nelle quali hanno perso la vita molte persone. Le motivazioni dietro questi gesti, sono molteplici ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che la colpa, sia soprattutto dei videogiochi violenti. Proprio per questo motivo, stando a un resoconto dell’insider Rod “Slasher” Breslau, ESPN ha deciso di cancellare la trasmissione di un torneo di Apex Legends, in programma l’11 agosto alle 4 PM ET.

ESPN and ABC has made the decision not to air the TV broadcast of the XGames Apex Legends EXP Invitational that was scheduled for this weekend, in response to the recent mass shootings, according to an ABC Affiliate TV station source pic.twitter.com/6BMwdbk93t

— Rod Breslau (@Slasher) August 8, 2019