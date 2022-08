Con l’arrivo della Stagione 14, i giocatori di Apex Legends hanno segnalato un fastidioso quanto letale exploit. Come riportato da Dexerto, infatti, al di là di tutte le novità introdotte con l’ultimo update, la maggior parte delle segnalazioni in merito al gioco di casa Respawn Entertainment sono tutte riguardanti questo trucco, che consente l’eliminazione dei giocatori senza rischiare praticamente nulla.

Questo exploit funziona in maniera decisamente semplice e coinvolge alcuni cassonetti presenti all’interno della mappa di gioco, che consentono ai giocatori di nascondersi al loro interno per poi sorprendere tutti coloro che cercano di aprirli, ovviamente uccidendoli. Non si tratta di una feature di gioco, ma di un vero e proprio errore. Insomma, non ci troviamo davanti a una situazione à la Fortnite, dove i giocatori possono nascondersi all’interno di determinati posti.

La pericolosità di questo glitch è decisamente alta: i cassonetti dentro i quali i giocatori si nascondono sono infatti essenziali per le proprie partite, visto che nascondono al loro interno del loot che permettere di migliorare le proprie performance in partita. Alcune testimonianze di questo glitch sono disponibili online, tra cui quella presente su Reddit, pubblicata dall’utente TTVSnaps, che dimostra come grazie a questa tecnica sia possibile eliminare i giocatori avverarsi in maniera velocissima e senza rischiare praticamente nulla.

Chiaramente questo bug dovrà essere rimosso il prima possibile dal gioco, perché impedisce il regolare svolgimento delle partite. Apex Legends è un gioco decisamente utilizzato da tantissimi utenti e problemi di questo genere possono causare gravi danni ai giocatori, che in un attimo potrebbero ritrovarsi eliminati da una partita in maniera ingiusta. Speriamo che Respawn Entertainment agisca il più in fretta possibile per limitare i danni e rendere nuovamente il gioco pulito e corretto nei confronti di chi non utilizza cheat o (come in questo caso) exploit. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.