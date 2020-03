Apex Legends, cambiamenti per le Global Series

Le Apex Legends Global Series si apprestano a cambiare, il tutto ovviamente dovuto allo stato di emergenza in cui versa la situazione mondiale, causa epidemia Coronavirus. Vi avevamo già parlato della sospensione di tutti gli eventi live da parte di Electronic Arts e di come in questo caso, le competizioni del proprio Battle Royale avrebbero avuto giustamente un forte calo, sopratutto quelle previste nei vari eventi live. Pertanto il GLL Paris Premier Event #1, in programma dal 24 al 26 aprile, è stato rinviato.

Il PGL Bucarest Premier Event #2, in programma dal 30 al 31 maggio, si terrà se le condizioni miglioreranno. L’Online Tournament #2 invece potrà essere ugualmente giocato, come d’altronde tutte le competizioni online del titolo. Dal 21 al 23 Marzo prenderà difatti il via questo secondo torneo online, che originariamente prevedeva come premio i viaggi verso le principali competizioni internazionali come il Paris Premiere.

A seguito ovviamente della cancellazione di questi ultimi, i premi saranno soltanto i punti ALGS, con i quali i giocatori potranno poi qualificarsi all’interno del circuito dei tornei Major. Inoltre Electronic Arts, ha fatto sapere che alle 18:00 del 24 marzo si apriranno le iscrizioni per il terzo torneo online delle Global Series.

Giorni difficili per l’eSports, non è facile riuscire a incastrare tornei internazionali e date che si accavallano, sopratutto per titoli come Apex Legends che in qualche modo, sta ancora rincorrendo uno dei suoi principali concorrenti: Fortnite. Insomma, un momento difficile per tutto l’eSports, con tanti eventi che vengono cancellati e centinaia di atleti che sono costretti a rinunciare alle loro competizioni. Alcuni di essi, non si sono abbattuti e si sono dati da fare per coinvolgere i loro fans e personalità di spicco cercando di creare dei momenti di svago durante questa situazione.