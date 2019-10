Apex Legends: zombie, nuova mappa e modalità per Halloween?

Un dataminer ha fornito ai giocatori maggiori informazioni sull'evento di Halloween del nuovo Battle Royale di Respawn: Apex Legends.

La Stagione 3 di Apex Legends è approdata su tutti i nostri dispositivi e finalmente, tutti i giocatori potranno provare con mano le migliorie apportate da Respawn Entertainment e soprattutto, la nuova mappa inserita e il nuovo personaggio. Dopo la cattiva notizia sul bug del Pass Battaglia che non permette di sbloccare le ricompense che ci spetterebbero, arriva anche un buon leak, se non succoso.

In questi giorni, Respawn ha pubblicato accidentalmente sul gioco un badge per un evento nella schermata di loadout chiamato “Fight or Fright“. Da questo incidente, sono sorti diversi leak su Twitter, principalmente da un dataminer di Apex Legends: Shrugtal.

Forgot to look in the videos folder 🙂 pic.twitter.com/4mgQ3DBYgy — Shrugtal (@shrugtal) October 2, 2019

Shrugtal ha confermato su Twitter il titolo dell’evento, così come il nome di una nuova mappa chiamata Shadowfall. I dati, rivelano anche un set di Heirloom per Lifeline, seguendo in questo modo le orme di Wraith e Bloodhound. Oltre a questo, il dataminer ha scovato un interessante rimando a degli “zombie“. I dati riportano una marea di dettagli sulla nuova mappa, che è essenzialmente un rifacimento della mappa originale Kings Canyon al buio e caratterizzata da Leviatani dagli occhi verdi (le enormi bestie che erano presenti al centro della mappa).

L’informazione nascosta tra le righe di codice recita: “per un periodo di tempo limitato, una versione deformata dei giochi Apex sarà ospitata di notte in un Kings Canyon abbandonato da una misteriosa figura conosciuta solo come Revenant. Le leggende lotteranno come sempre fino alla morte ma con una torsione scura: quando le Leggende muoiono, rinascono nella Squadra Ombra, una fazione sempre crescente di Legends scure che tornano dal regno dei morti per tormentare i loro omologhi viventi con maggiore mobilità e brutali attacchi corpo a corpo. Le ultime dieci leggende in vita dovranno unire le forze per cercare di fuggire mentre la Squadra Ombra cercherà di fermarli a tutti i costi“.

Il nome di Revenant è già trapelato in precedenza, è probabile che sia il prossimo personaggio giocabile ad essere rilasciato. Ci sono alcuni file audio per il personaggio incluso nell’evento, quindi sembra che Respawn stia lentamente stuzzicando i giocatori, proprio come ha fatto con Crypto.

Oltre alla nuovissima modalità, sembra vi siano anche nuovi cosmetici basati sempre su Halloween. Sembrerebbe che Wraith sia una strega, Crypto un vampiro, Caustic un clown, Gibilterra il mostro di Frankenstein e Bloodhound ha una testa di zucca. Ricordiamo che il tutto è basato su leak e rumor, vi raccomandiamo quindi di prendere la notizia con le dovute precauzioni. Non si sa ancora quando l’evento verrà rilasciato, in quanto non è stato ufficialmente annunciato. Restate sintonizzati.