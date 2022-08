La nuova stagione di Apex Legends è alle porte e come di consueto, pochi giorni prima del debutto, EA e Respawn Entertainment hanno svelato quelle che saranno le novità della stagione 14, nome in codice Hunted, che debutterà il prossimo 9 agosto. Tra le novità abbiamo Vantage, nuova leggenda che si unirà all’ormai ricco roster del gioco, cambi a King’s Canyon, alle armi e anche la level cap: vediamo quali sono tutti i cambiamenti.

Apex Legends ha il suo primo cecchino

Iniziamo con il nuovo personaggio, Xiorama “Mara” Contreras, nota come Vantage all’interno degli Apex Games. Cresciuta come cacciatrice dalla madre, Vantage si è unita ai giochi per cercare di liberarla dalla prigionia, ritenuta ingiusta dalla figlia. Compagni di Vantage sono un vecchio fucile da cecchino ritrovato nella nave-prigione che trasportava la madre (nave da cui peraltro la leggenda ha “ereditato” il nome) ed Echo, un piccolo pipistrello; questi due elementi sono fondamentali, dato che delineano le caratteristiche e le abilità di Vantage all’interno di Apex Legends.

La nuova leggenda è infatti un cecchino con una buona mobilità, da sfruttare per prendere posizione e colpire i propri bersagli dagli angoli più disparati. L’abilità passiva Lente Rilevatrice le consente di recuperare informazioni sui nemici tenendoli sotto tiro, come la composizione della squadra nemica, il livello dello scudo equipaggiato e la distanza dal proprio team. Vantage può anche scansionare i beacon che identificano il chiudersi dell’anello e, se sta usando un fucile da cecchino, può vedere esattamente dove atterrerà il colpo.

L’abilità tattica Volo di Echo le permette di far spostare il companion e risposizionarsi velocemente, in modo da avere un buon angolo di tiro sui nemici oppure ripararsi da un’imboscata. Punto di forza dell’abilità è il fatto che Echo non può essere abbattuto, offrendo a Vantage la possibilità di riposizionarsi in ogni momento. Abilità suprema della nuova leggenda è infine Marchio del Cecchino: Vantage spara con il suo cecchino (ha 5 colpi, che si ricaricano nel tempo) e marchia i nemici colpiti, rendendoli visibili (finché sono in campo aperto) e aumentando i danni inflitti dai compagni.

La nuova faccia di King’s Canyon

Anche King’s Canyon, o “Third-Party Land” come chiamata da molti giocatori a causa delle sue dimensioni ridotte, vede diversi cambiamenti. Il più interessante è l’introduzione di Reliquia, nuovo punto di interesse nella zona precedentemente occupata da Skull Town e andata distrutta diverso tempo fa, seguito dal redesign di Cage, che ora ha una struttura completamente aperta e priva di coperture che la rende meno dominante, esponendo le squadre su tutte i lati.

Gli altri cambiamenti vedono l’aggiunta di edifici nelle Fallen Shore, un ribilanciamento del loot in tutti i luoghi della mappa e il tentativo di rendere più prevedibili le rotation nelle fasi centrali delle partite, eliminando diverse scorciatoie che favorivano la fuga dalle schermaglie. Vedremo se questo contribuirà a dare varietà al gioco.

Una ventata d’aria fresca al gameplay

Le novità relative al gameplay non riguardano solo le armi, ma anche l’equipaggiamento dorato. Una delle novità più importante è l’addio al self-revive, finora presente sullo scudo ausiliario, sostituito con l’abilità Guardian Angel a sua volta finora presente nello zaino: a partire dalla stagione 14, lo scudo ausiliario leggendario permetterà di rianimare i compagni con vita e scudi bonus, mentre lo zaino leggendario consentirà di portare un’unità in più di cure grandi, per un totale di 3 per slot per batterie e medikit e 2 per i kit fenice.

Tra le principali novità relative alle armi troviamo cambiamenti per Wingman e Spitfire, che useranno rispettivamente accessori e munizioni da cecchino e leggere, anziché pesanti. Dal drop usciranno G7 Scout e Volt, che si potranno trovare a terra, per fare spazio a Bocek e Rampage, che andranno ad affiancare il Kraber. Tra le opzioni a corto raggio vedremo un ritorno del double-tap per l’EVA 8 e l’introduzione di un nuovo accessorio per pistole e SMG, il laser sight, che contribuirà a ridurre molto lo spread dei colpi quando si spara senza mirare.

Più livelli = più pacchetti gratis

Con la stagione 14 Respawn introdurrà in Apex Legends anche tre nuovi tier dal livello 1 al livello 500, portando il level cap a 2000. Il cambiamento è particolarmente gradito in quanto, esattamente come accadeva prima quando si guadagnava esperienza dal livello 1 al livello 500, raggiunto un determinato livello si ottiene un pack gratis. I tre nuovi tier consento ai giocatori di guadagnare un gran numero di pacchetti e la scalata completa permette di ottenere oltre 500 pacchetti, consentendo a tutti di ottenere almeno un cimelio.