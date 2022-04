Da quando Apex Legends ha fatto il suo debutto sul mercato, il battle royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts è stato capace di sconquassare il parco dei titoli multiplayer online. Nel tempo il titolo FPS si è aggiornato in svariati modi, e sono tante le cose ad essere cambiate all’interno del battle royale. Ora, qualche istante fa è stato annunciato un nuovo evento in game, il quale introduce tutta una serie di nuovi contenuti da non perdere.

Proprio poco fa EA e Respawn Entertainment hanno annunciato l’arrivo dell’evento Liberi Tutti. Dal 19 aprile al 3 maggio assisteremo al ritorno della modalità Zona calda, assieme al quale saranno resi disponibili nuovi oggetti cosmetici e altro ancora all’interno del popolatissimo battle royale Apex Legends. Se non siete pratici con Zona Calda, sappiate che si tratta di una modalità in cui gli oggetti di guarigione vengono sostituiti dalle cosiddette “Zone calde”, che curano le leggende al loro interno.

Oltre a questo ci saranno nuovi oggetti a tema Liberi Tutti, come per esempio nuove skin a tema, tipo “Linguaggio macchina” per Crypto, “Robot cattivo” per Pathfinder, “Collisione quantistica” per Wraith, “Fionda” per Valkyrie, “Pacificatore carcerario” per il C.A.R., “Estremi rimedi” per l’Hemlok, “Scava-fosse” per il Peacekeeper, e “Piromania” per la Rampage.

Saranno presenti i seguenti eventi flash:

19 – 26 aprile — Le ricompense includono uno speciale badge, una decorazione arma epica, una skin epica per la RE-45 e una skin epica per Seer;

26 aprile – 3 maggio — Le ricompense includono uno speciale badge, un Pack Apex raro, un olospray epico di Nessie e un Pack Liberi tutti.

Infine, EA e Respawn hanno aggiornato la scheda degli eventi a tema per semplificare la navigazione dei menu e consentire ai giocatori di trovare i nuovi contenuti più facilmente.