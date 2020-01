Apex Legends: scovata una “meteora”, ecco di cosa si tratta

I game as a service moderni e, in particolar modo, i battle royale come Fortnite e Apex Legends sono strutturati attorno a eventi stagionali. In precisi periodi di tempo, gli sviluppatori introducono qualche novità come nuove aree della mappa, armi o personaggi extra o contenuti a tema (come quelli natalizi). Finita una stagione, però, ne deve arrivare un’altra ed è uso che gli sviluppatori inizino a condividere una serie di teaser a riguardo.

Recentemente, all’interno di Apex Legends è spuntata una meteora che solca i cieli, senza motivo apparente. I fan hanno quindi iniziato a domandarsi di cosa si trattasse e hanno supposto che fosse un qualche riferimento ai nuovi contenuti in arrivo. Potete vedere un breve video catturato da un giocatore nel tweet qui sotto.

Si tratta quindi di questo? È un teaser per la nuova stagione di Apex Legends? Purtroppo no. Un giocatore di Reddit ha capito cosa stava accadendo e ha spiegato che si tratta solo di un bug della mossa speciale di Gibraltar. Il combattente è infatti in grado di richiamare un attacco aereo in una specifica posizione ma, se viene eliminato mentre lo sta attivando, i missili volano con un angolo più orizzontale e di conseguenza si crea una “meteora” in un punto imprevisto.

Inoltre, pare anche che il bug possa essere attivato se la granata lanciata da Gibraltar (usata come segnalatore per l’attacco aereo) cade attraverso la mappa di gioco: in alcuni punti è possibile che accada e ciò causa un bug con i razzi richiamati dal personaggio.

Apex Legends, vi ricordiamo, è disponibile in formato gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, state giocando al battle royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment? Oppure attendete l’arrivo di qualche novità?