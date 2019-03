Apex Legends: miglior lancio di sempre per un F2P

Apex Legends può vantare un grande traguardo ancora una volta: Anthem e NBA 2K19 gioiscono insieme a lui, anche se Fortnite guarda dall'alto.

SuperData Arcade ha condiviso il proprio resoconto mensile sulle vendite digitali dei videogame. Tramite questo possiamo scoprire una serie di informazioni molto interessanti, a partire dai risultati di Apex Legends, ma anche di Anthem, il nuovo shooter looter a mondo condiviso di BioWare.

Apex Legends, come sappiamo, ha visto un ottimo primo periodo e, per quanto Fortnite sia ancora molto lontano, può vantare il miglior mese di lancio si sempre per un free to play. Parliamo di 92 milioni di dollari stimati, guadagnati tramite gli acquisti in-game tramite tutte le piattaforme, con le console in prima posizione. Al tempo stesso, però, i guadagni di Fortnite sono superiori.

Per quanto riguarda Anthem, invece, sul lato console si è rivelato il gioco più venduto di febbraio, con vendite digitali “sopra la media”. In totale, i guadagni digitali al lancio sono stati 100 milioni, di questi 3.5 derivano da acquisti in-game.

In aggiunta a questi dati, scopriamo che Hearthstone ha visto un calo dei guadagni del 52% rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda le versioni PC e quelle mobile combinate. Le motivazioni sono legate anche a un aumento della competizione all’interno del genere.

Infine abbiamo NBA 2K19: il titolo è stato aspramente criticato dalla fanbase per la massiccia presenza di micro-transazioni, questo però non gli ha impedito di segnare numeri ben superiori rispetto al capitolo precedente. Basandoci sui dati, in NBA 2K19 i giocatori hanno speso il 42% in più, in termini di acquisti in-game, rispetto a NBA 2K18.

Pare quindi che Anthem e Apex Legends possano festeggiare. Electronic Arts, produttrice di entrambi i titoli, ha colto nel segno, anche se Anthem è stato criticato in queste settimane a causa di alcuni problemi tecnici e, sopratutto, per la mancanza di equilibrio nella gestione del bottino. Diteci, quali di questi due videogame state giocando? Preferite Apex Legends o Anthem?