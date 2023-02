Nelle ultime ore abbiamo assistito al rinvio di una delle produzioni più attese del 2023. Parliamo di Star Wars Jedi Survivor, il titolo sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da EA che ora vedrà la luce un mese dopo la precedente data d’uscita comunicata. A quanto pare, però, in casa Electronic Arts è un periodo di piccoli e grandi cambiamenti, dato che oltre al rinvio del gioco su Star Wars sono arrivate anche delle brutte notizie su altri due progetti: Apex Legends Mobile e Battlefield Mobile.

L’annuncio riguardo ad Apex Legends Mobile è arrivato giusto qualche ora fa direttamente dai ragazzi di Respawn con un post ufficiale sul proprio account Twitter. All’interno di questo comunicato il team di sviluppo ha voluto informare i giocatori di questa esperienza per dispositivi mobile che i server verranno chiusi definitivamente a partire dal prossimo 1° maggio 2023. Avete tempo ancora qualche mese per farvi qualche partita e poi salutare questo titolo mobile.

Discorso differente per quanto riguarda Battlefield Mobile; gioco che era ancora in fase di sviluppo presso il team Industrial Toys. Stando a quanto viene affermato dalla redazione di Venture Beat, infatti, sia il progetto mobile del franchise di Battlefield che lo studio di sviluppo sono stati dismessi da Electronic Arts. La compagnia aveva acquistato lo studio nel 2018, ed era capitanato dal fondatore ed ex-CEO di Bungie Alex Seropian.

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

“Poiché il settore si è evoluto, la nostra strategia di creare un ecosistema profondamente connesso per il franchise di Battlefield ha preso nuova forma. Per questo abbiamo deciso di cambiare direzione per realizzare al meglio la nostra visione per il franchise e per soddisfare le aspettative dei nostri giocatori”, queste sono state le dichiarazioni di EA riguardo alla cancellazione di Battlefield Mobile.

