Apex Legends: arriva la modalità Solitaria, ma solo per un tempo limitato

Respawn Entertainment ha annunciato il nuovo evento Iron Crown Collection. L'evento vede l'introduzione della modalità Solo in Apex Legends!

Dopo i dati condivisi da Electronic Arts settimana scorsa, Apex Legends risulta come sempre essere ad oggi essere uno tra i più giocati battle royale. Il famoso FPS di Respawn Entertainment, può ad oggi contare su una media di 8-10 milioni di giocatori a settimana.

Respawn ha rassicurato i giocatori che la Stagione 3 sarà ancora più grande di quella attuale e, con la preparazione del primo torneo ufficiale da 500 mila dollari che si svolgerà a settembre, aveva annunciato che nella nuova stagione, sarebbe arrivata una funzione molto richiesta dal pubblico. Quale sarà questa funzione ancora non ci è chiaro ma ieri, Respawn ha annunciato l’evento Iron Crown Collection che consentirà di giocare in solitaria ad Apex Legends.

Next week, only one can reign. 👑 The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time

mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQf — Apex Legends (@PlayApex) August 6, 2019

La possibilità che la nuova funzione introdotta sia la modalità solitaria si fa sempre più probabile. In questo evento, la nuova modalità avrà un tempo limitato ma sicuramente, servirà per sperimentare una modalità solitaria stabile per il famoso battle royale di casa Respawn. La possibilità di giocare da soli invece che in squadra, è stata richiesta a gran voce dai giocatori sin dal lancio del titolo.

Nel video di presentazione di Iron Crown Collection pubblicato su Twitter, si possono vedere alcune leggende con i loro compagni di squadra che spariscono dalla scena. Quando rimangono soli una scritta ci dice che “soltanto uno regnerà“.

Purtroppo essendo un evento a tempo limitato, si avrà la possibilità di giocare in solo esclusivamente dal 13 al 27 agosto. Bisognerà vedere come gestiranno la cosa per le Leggende con abilità prettamente di squadra. Saranno sostituite con delle nuove?

Mancano solo sei giorni all’introduzione della tanto agognata modalità solitaria, anche se per un periodo di prova, non vediamo l’ora di tuffarci negli Apex Game e diventarne campioni!