Apex Legends: la modalità Solo arriverà durante la prossima stagione?

È sicuramente strano pensare che quasi un anno fa Apex Legends lanciò la sfida a Fortnite, buttandosi a capofitto nel panorama dei Battle Royale. L’opera dei Respawn Entertainment ha sicuramente saputo conquistare fin da subito il pubblico in cerca di “nuove esperienze”, pur proponendo una tipologia di gioco già consolidata grazie ad altri titoli. Apex Legends pur non riuscendo a prendersi il trono di miglior Battle Royale ha comunque saputo restare a galla, continuando a offrire aggiornamenti.

Durante la giornata di domani l’opera di Respawn Entertainment riceverà il tanto atteso aggiornamento “stagionale” che cambierà svariate carte in tavola. L’aggiunta più importante di questa nuova patch riguarda l’arrivo del nuovo eroe (Revenant). Tuttavia stando ad alcune indiscrezioni, le novità di questo nuovo aggiornamento potrebbero non fermarsi soltanto all’aggiunta di una nuova leggenda. Secondo tanti giocatori (e non solo), i creatori del gioco sarebbero intenzionati ad aggiungere la tanto discussa modalità Solo.

Non è sicuramente la prima volta che si parla di una modalità “alternativa” di Apex Legends. Già durante i passati mesi abbiamo avuto modo di sentir parlare di questa specifica indiscrezione. Ad alimentare ancora una volta queste “voci di corridoio” è stato niente di meno che il producer di Respawn, ovvero Josh Medina. Il producer in questione, attraverso un tweet, avrebbe “quasi” confermato la possibilità di vedere a breve la modalità Solo.

“Continuo a considerare l’esperienza duo una delle migliori! Sinceramente non mi garba tanto l’idea di giocare in singolo e trovarmi contro 55 Wraith. Detto questo, dovremmo offrire una modalità singola per chi vuole giocare senza il bisogno dei compagni!” ha dichiarato Medina attraverso il suo post. Non sappiamo ancora se effettivamente durante la giornata di domani assisteremmo anche all’aggiunta di questa richiesta modalità Solo. Fateci sapere se a voi piacerebbe una modalità simile in Apex Legends!