Apex Legends: misure per chi gioca con mouse e tastiera su console

La battaglia tra Respawn Entertainment e i cheater per il nuovo e rivoluzionario Battle Royale Apex Legends, è sempre aperta.

La battaglia tra Respawn Entertainment e i cheater per il nuovo e rivoluzionario Battle Royale è sempre aperta. Dopo aver da poco risolto il glitch dell’Havoc, i vertici di Respawn si dichiarano pronti ad intervenire contro tutte quelle persone che sfruttando un exploit di Apex Legends su console, sono riusciti a sbloccare l’utilizzo di mouse e tastiera su PS4 e Xbox One.

Qual è la nostra posizione su questo exploit e su chi lo utilizza? La risposta breve è: non vogliamo perdonarlo”, ha scritto su Reddit il Community Manager di Respawn, Jay “JayFresh” Frechette. Ha poi continuato che “stiamo testando e studiando dei modi per scoprire se i giocatori utilizzano questo exploit per trarne un vantaggio. Questo è tutto ciò che possiamo dire al riguardo per il momento, ma torneremo a offrirvi tutti gli aggiornamenti del caso una volta che saremo in grado di annunciarvi le misure di contrasto che prenderemo nel prossimo futuro”.

Quanto detto quindi, lascerebbe intendere che a breve tutti quei giocatori di Apex Legends che su console hanno utilizzato mouse e tastiera in sostituzione del controller, saranno bannati dal gioco.

Ricordiamo anche una notizia del 15 luglio scorso che ha fatto letteralmente scalpore sul web. Lo streamer membro degli NRG: KingRichard, aveva deciso di giocare ad Apex Legends sulla sua Xbox One, usando però uno XIM. Lo XIM non è altro che un adattatore che trasforma l’input di mouse e tastiera in output del controller, ingannando di fatto la console ed emulando i pulsanti di quest’ultima.

Tuttavia lo streamer non ha nascosto ai fan l’apparecchio ma anzi, aveva spiegato ai suoi spettatori, che lo stava utilizzando nelle partite pubbliche non classificate per assicurarsi che fosse configurato correttamente. Chiaramente per i giocatori provenienti da console, questo vuole dire barare. Abilitare mouse e tastiera in un gioco e soprattutto, in una piattaforma dove ci sono altri giocatori che giocano con il joystick, vuol dire essere avvantaggiati ed avere buone probabilità di vincere la partita.

E voi? Siete favorevoli all’utilizzo di mouse e tastiera su console o contrari?