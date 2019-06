Apex Legends: EA illustra le prime novità della Stagione 2

Apex Legends vuole stupire tutti con la Stagione 2: ora, EA ha svelato i primi dettagli in arrivo nel Battle Royale di Respawn Entertainment.

Apex Legends, dopo un primo periodo di successo, ha subito un rapido tracollo. Il gioco di Respawn Entertainment non sapeva quale direzione prendere e la prima Stagione lo ha dimostrato ampiamente: l’aggiunta di una singola Leggenda e una sola arma, unite a una serie di elementi cosmetici poco interessanti, non hanno dato al pubblico ciò di cui aveva bisogno. Dopo un periodo di “riflessione”, Apex Legends è pronto a ripartire con la Stagione 2 che è stata svelata da EA poco fa.

Secondo quanto riportato, con l’arrivo della Stagione 2 di Apex Legends saranno rese disponibili sfide quotidiane e settimanali utili per far salire di livello il Battle Pass. L’obbiettivo degli sviluppatori non è di cambiare drasticamente il mondo in cui si gioca ad Apex Legends, ma vuole aggiungere un po’ più di pepe alle nostre partite. Inoltre, i progressi del Pass Battaglia saranno più rapidi e la stagione sarà più divertente.

Inoltre, ci saranno più oggetti Leggendari all’interno del Battle Pass: ogni 25 livelli del Pass si otterrà un oggetto Leggendario, incluso il livello 1 (quindi, 1, 25, 50, 75, 100). L’obbiettivo, spiegano gli sviluppatori, è di avere un buon equilibrio tra skin uniche del Pass per i personaggi, e cosmetici per tutti i giocatori (come le skin delle armi). Il livello 100 ricompenserà con una skin per armi speciale e al livello 110 ci sarà una versione ricolorata della stessa.

Sono poi state apportate delle modifiche alla gestione dei progressi legati al Pass di Battaglia e alla creazione di oggetti Leggendari con il Metallo. Le novità sono quindi molte e siamo certi che potremo vederle in diretta durante gli EA Play di Electronic Arts che andranno in onda questa sera (qui gli orari esatti). Diteci, cosa ne pensante di queste prime novità? Vi interessano?