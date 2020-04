Apex Legends, nuovi tornei online con grossi montepremi

Un po’ di settimane fa vi avevamo parlato di come le Apex Legends Global Series avessero cambiato le loro date, e sopratutto molti eventi online sarebbero stati presi d’assalto da molti più giocatori. In questo periodo infatti Electronic Arts ha deciso, dato la sospensione dei tornei live, di incentivare maggiormente quelli online. Per questo motivo hanno aggiunto oggi tre nuovi eventi alla scaletta che si svolgeranno tra aprile e maggio, ciascuno con un montepremi di 100.000 dollari.

Il Torneo online #3 invece, si svolgerà normalmente il 4 e 6 aprile. Tuttavia, i vincitori non guadagneranno punti validi per la classifica generale delle Global Series. Il montepremi dell’intero circuito includerà anche un totale di 100.000 dollari in più nell’ambito dell’iniziativa Stay & Play di EA. Il torneo online #4 si svolgerà il 18 e 20 aprile, seguito dal torneo #5 il 2 e 4 maggio e il torneo online finale il 30 maggio e il 1 giugno.

Il tutto ovviamente verrà trasmesso tramite i canali Twitch e Youtube delle Global Series, insieme anche alle finali regionali Europee e Nord Americane. Il montepremi totale verrà diviso tra le prime quattro squadre classificate. La squadra vincitrice delle competizioni in Europa e Nord America porterà a casa 7.200 dollari. Il secondo classificato vincerà 4.410 dollari e il terzo team riceverà 2.790 dollari. Ovviamente c’è tanta attesa da parte della community di Apex, soprattutto per capire come la scena competitiva del titolo si evolverà in seguito a questa emergenza.

Non solo perché gli eventi live sono stati annullati, ma sopratutto perché il titolo di EA, doveva comunque recuperare l’enorme gap con il suo principale rivale: Fortnite. Noi ovviamente aspettiamo fiduciosi nuove notizie, ma sopratutto speriamo che questa situazione di disagio possa passare più in fretta possibile dato che sta portando non poche problematiche all’interno del mondo eSportivo e a tutta l’industria in generale, e ciò sicuramente non fa bene.