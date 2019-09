Apex Legends: performance peggiorate su PC dopo l’ultimo update

L'ultimo update del celebre Apex Legends sembra aver fatto qualche danno di troppo su PC, dove le performance sono peggiorate.

A quanto pare l’ultimo update di Apex Legends ha portato qualche problema di troppo su PC, dove diversi giocatori stanno lamentando da giorni importanti cali di performance nel titolo.

Tale problema è presenta da oramai diversi giorni, essendo l’aggiornamento stato distribuito lo scorso 19 settembre, ma la situazione non è purtroppo ancora migliorata.

Un giocatore del battle royale, ad esempio, ha scritto su Reddit: “Molte persone tra cui il sottoscritto stanno riscontrando grossi cali di performance su PC dal 19 settembre. Alcuni dicono sia a causa del sistema anti-cheat, altri per colpa dei nuovi contenuti per Crypto. Purtroppo non c’è nulla che possiamo fare e dobbiamo quindi semplicemente aspettare un intervento di Respawn“.

Altri utenti ancora hanno linkato la propria richiesta di aiuto alla software house, chiedendo agli altri giocatori di parteciparvi, in modo tale da farla arrivare il prima possibile all’attenzione dello studio.

Nonostante le numerose lamentele Respawn non è però ancora intervenuta sulla faccenda e non è quindi chiaro il vero motivo alla base di questi fastidiosi cali di framerate in Apex Legends.

Che ne pensate di questa notizia, avete anche voi riscontrato questi problemi nella versione PC di Apex Legends dopo l’ultimo update? Secondo voi qual’è il vero responsabile di queste fastidiose problematiche? Verrà tutto risolto a breve? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!