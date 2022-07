Oltre alla beneficenza, Post Malone vuole seriamente giocare ad Apex Legends e fare streaming su Twitch. Lo vuole così tanto, che durante un podcast ha chiesto di collaborare con due dei più grandi streamer internazionali della piattaforma di sempre, creando così il team più epico di sempre.

Apex Legends Season 13

Post Malone, cantante di grande successo, è un grande fan di Apex Legends e molto spesso si è affacciato su Twitch. Pur non essendo un vero e proprio streamer, probabilmente a causa della sua professione che lo costringe a stare lontano dal mondo di internet, il cantante ha comunque intenzione di formare un team insieme a Felix xQc e Tyler Trinwreck. La dichiarazione è avvenuta durante il suo primo streaming di beneficenza, con il cantante che ha chiesto ai due di unirsi e ha cominciato a elaborare l’idea di questa collaborazione.

Il cantante ha poi continuato, chiedendo a tutti i suoi follower e alle persone che stavano seguendo la sua diretta di far circolare questa idea e farla così arrivare anche ai due interessati. Ci sono ottime possibilità, considerata la caratura e la popolarità del personaggio, che effettivamente in Apex Legends possa trovare spazio un team del genere. Se sarà solamente per un evento unico non lo sappiamo, ma probabilmente gli amanti del gioco e del mondo di Twitch non vorrebbero perdersi una trasmissione del genere, viste le tre figure coinvolte.

Chiaramente al momento questa idea è appunto solamente un’idea. Nel corso dei prossimi mesi non possiamo escludere una collaborazione di lusso fra le tre personalità e siamo sicuri che troverebbero al volo anche degli sponsor, tra cui magari la stessa Respawn Entertainment ed Electronic Arts. Per ora, però, prendetelo solamente come un desiderio da parte di Post Malone: se davvero si realizzerà, siamo sicuri che ne verremo a conoscenza praticamente fin da subito.