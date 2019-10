Apex Legends: il fucile Radius è stato finalmente depotenziato

Tanto tuonò che piovve: dopo settimane di critiche e di lamentele Respawn Entertainment è finalmente intervenuta, non solo a parole ma anche a fatti. Il famigerato fucile Radius di Apex Legends, tanto potente quanto controverso, è infatti finalmente stato depotenziato.

Ad annunciarlo è nientepopodimeno che la pagina Twitter ufficiale del gioco che, con il post che potete comodamente trovare qui sotto, ha comunicato alla propria community la presenza di una piccola patch correttiva a riguardo.

Heads up, Legends: This morning we deployed a small patch that implemented the following changes to the Charge Rifle:

🔸Can no longer equip extended energy magazines

🔸Base magazine capacity is now 12 (4 shots)

🔸Fire rate reduced

🔸Damage falloff has been modified pic.twitter.com/L3lfdExBHo

— Apex Legends (@PlayApex) October 25, 2019