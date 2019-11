Apex Legends: primi dettagli sulla nuova Leggenda Reckoner

Tramite un video pubblicato su Youtube da un noto data miner di Apex Legends vengono a galla le prime informazioni su una nuova leggenda.

La Stagione 3 di Apex Legends è in pieno svolgimento e i giocatori non vedono l’ora di scoprire quale sarà la prossima mossa di Respawn Entertainment. Il noto data miner e leaker, That1MiningGuy, ha sfogliato i file di gioco e svelato nuovi dettagli riguardo a un nuovo personaggio inedito noto come “Reckoner”, che potrebbe essere aggiunto prossimamente nel Battle Royale di Respawn.

Indicato come un “Romantico auto-sacrificale”, di Reckoner si conosce ancora troppo poco anche cercando tramite i file di gioco. Tenendo questo in mente, è probabile che la nuova Leggenda trapelata sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, e ben lontana dall’essere aggiunta al gioco. Tuttavia, con una descrizione del genere si può intuire che il personaggio si orienterà verso un gameplay di sacrificio.

Secondo il data miner le abilità di Reckoner sembrano riflettere uno stile di gioco run-and-gun dal momento che la sua passiva sembra indebolire significativamente gli avversari vicini. Inoltre, la passiva insieme all’abilità tattica trapelate sembrano andare di pari passo, poiché il raggio di energia dell’abilità tattica aiuterà nel processo di rottura degli scudi nemici.

Dal momento che si sa molto poco del personaggio dagli script in codice, è altamente improbabile Reckoning possa essere aggiunto alla lista delle Leggende di Apex Legends nel breve periodo. Finora, Respawn ha aggiunto solo una leggenda per stagione, quindi è altrettanto improbabile che vedremo nuovi personaggi fino alla Stagione 4. Cosa pensate di questa possibile nuova Leggenda? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.