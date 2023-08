Durante il nuovo Development Panel, Respawn Entertainment ci ha mostrato una serie di novità in arrivo con il prossimo aggiornamento di Apex Legends: Ressurrection. Fra aggiornamenti per bilanciare al meglio il gioco, un personaggio, fra i più amati, che ritorna in gran spolvero e una serie di attività, indubbiamente, interessanti, il prossimo aggiornamento di Apex Legends mette davvero tanta carne sul fuoco.

La morte è rinata in Apex Legends: Resurrection, in quanto Revenant ha un nuovo aspetto e nuove abilità mortali, che i giocatori potranno sperimentare a piacimento. Revenant, infatti, sarà sbloccato per tutta la durata della stagione e completando una serie di sfide prima della fine della season, permetterà di sbloccarlo definitivamente all’interno del roster.

Un’idea molto interessante e che, unita al rework completo fatto sul personaggio, si presenta come una delle punte di diamante della prossima Resurrection ma andiamo con ordine e vediamo tutte le novità presentate da Respawn Entertainment.

Revenant Reborn!

L’evento dedicato ad Apex Legends: Resurrection si è aperto proprio con un filmato di presentazione dedicato al rework svolto da Respawn Entertainment su Revenant, il quale, per motivi che non vogliamo anticiparvi, si ritroverà con una mente ancora più invasa dalla rabbia, un nuovo aspetto molto più sinuoso nelle forme, e inquietante nelle movenze, e una nuova serie di abilità letali.

Un rework che era nell’aria da alcune settimane, più precisamente dallo scorso 17 luglio, e che la community stava attendendo con discreta impazienza per comprendere meglio dove Respawn Entertainment volesse andare a parare con il loro iconico assassino.

Nel video di presentazione abbiamo potuto visionare l’abilità passiva di Revenant, “Assassin’s Instinct”, il quale lo aiuta a individuare i nemici con poca salute, gli concede maggior velocità da accucciato e gli permette di scalare le pareti con maggiore rapidità. Dopodiché è stato il momento di vedere all’opera l’abilità tattica “Shadow Pounce”, con la quale Revenant può compiere dei balzi capaci di coprire delle distanze considerevoli in assoluto silenzio, riuscendo sia a cogliere di sorpresa i giocatori più lontani, sia a spostarsi tatticamente all’interno della mappa di gioco.

Infine abbiamo potuto saggiare la potenza della nuova Ultimate di Revenant, “Forged Shadow”, la quale costruisce uno scudo di ombre attorno a Revenant le quali lo proteggono dai danni. Annientare un avversario durante l’utilizzo della Ultimate, inoltre, permette alle ombre protettive di rigenerarsi, oltre a ricaricare l’abilità tattica di Revenant.

Una serie di abilità che iamo curiosi di provare sul campo, visto che, almeno sulla carta, paiono davvero essere molto potenti e, per certi versi, leggermente sbilanciate. D’altronde il motto di questa stagione sarà: “non c’è posto dove nascondersi dalla morte” e il fatto che Revenant sarà disponibile per tutti i giocatori, lascia intendere che ci sarà da divertirsi su Apex Legends nel corso delle prossime settimane.

Una Nuova Stagione Ranked

Successivamente abbiamo avuto modo di visionare una cinematica introduttiva, come sempre ottimamente realizzata, dedicata alla nuova Stagione Ranked che accompagnerà Apex Legends: Resurrection.

Al netto delle nuove diramazioni del comparto narrativo del titolo di Respawn Entertainment, la nuova stagione porta in dote molteplici miglioramenti dedicati alla stabilità del gioco e al bilanciamento. I più significativi sono, indubbiamente, un ribilanciamento generale dei danni e una migliorata gestione dei tempi di riduzione dell’anello, atta a ridurre le pause prima delle fasi finali di un match.

In aggiunta a queste migliorie, Apex Legends: Resurrection, introduce un aumento del bonus di eliminazione basato sul MMR del giocatore (Hidden Matchmaking Rating), oltre a un ribilanciamento del smatchamking che, ora, permetterà un abbinamento più preciso e partite di qualità più elevate, specialmente ai livelli Diamond+.

Death Dynasty Collection Event e novità per Mixtape

Mixtape, la playlist dedicata alla rotazione di differenti modalità di gioco, quali Gun Run e Team Deathmatch, non è stata ignorata in Apex Legends: Resurrection. La celebre playlist, difatti, si dipanerà su una serie di nuove mappe quali: Broken Moon, The Core e Production Yard.

Infine tutti i giocatori di Apex Legends: Resurrection potranno incarnare l’essenza della morte con il Death Dynasty Collection Event. Durante l’evento, i giocatori guadagneranno il doppio di XP in Battle Royale (dall’8 al 15 agosto) e in Mixtape (dal 15 al 22 agosto). Inoltre, ci saranno 24 cosmetici a tema che potranno essere collezionati per un periodo di tempo limitato, oltre che alcuni oggetti aggiuntivi che potranno essere ottenuti all’interno delle ricompense standard.

Se si sbloccheranno tutti e 24 i cosmetici prima della fine dell’evento, infine, si potrà ricevere automaticamente il nuovo Death Grip “Heirloom” di Revenant.

Insomma, un Development Panel ricco di novità soprattutto se considerate che non vi abbiamo ancora raccontato tutte le novità che ci sono state mostrate.