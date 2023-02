La stagione 16 di Apex Legends non porta con sé una nuova leggenda, ma promette di dare una ventata di aria fresca al battle royale free to play di Electronic Arts andando a rivoluzionare diversi elementi chiave del titolo, dalle modalità di gioco alle classi, che necessitavano di una rinfrescata dopo anni di stagnazione. Revelry, questo il nome della nuova stagione, approderà il prossimo 14 febbraio su tutte le piattaforme.

Un sistema di classi rinnovato

Partiamo subito parlando del nuovo sistema di classi, studiato da Respawn per rendere più significativo il ruolo delle leggende e fare in modo che fosse qualcosa più di una semplice categoria. Ora ci sono cinque classi, ognuna con caratteristiche ben definite e perk speciali. L’obiettivo è quello di dare maggior varietà e incoraggiare squadre diverse da quelle che siamo abituati a vedere.

Assault

Fanno parte di questa nuova classe gli eroi più offensivi e inclini all’iniziazione del combattimento: Bangalore, Revenant, Fuse, Ash e Mad Maggie. Questi personaggi sono ora dotati di due nuove abilità, una che permette di portare uno stack di munizioni aggiuntivo per ogni slot di inventario, l’altra che garantisce l’accesso a uno scompartimento nascosto nelle capsule rifornimenti presenti sulla mappa, dove è possibile trovare accessori per le armi.

Skirmisher

In questo gruppo ritroviamo le leggende che offrono elevata mobilità e permettono di muoversi o scappare rapidamente da un combattimento. La classe è stata assegnata a Pathfinder, Wraith, Mirage, Octane, Horizon e Valkyrie, che ora possono individuare in anticipo i care package in arrivo e il loro contenuto.

Recon

I ricognitori sono Bloodhound, Crypto, Seer e Vantage. Il rework delle classi non ha cambiato il loro compito rispetto al passato, si tratta ancora di leggende che si occupano di rintracciare i nemici e raccogliere informazioni. Respawn ha rimosso la possibilità di identificare l’anello successivo in favore di un’altro tipo di informazione: interagendo con il beacon ora verranno visualizzati per 30 secondi i nemici sulla mappa, in modo da poter decidere dove posizionarsi, se attaccare una squadra nemica o se, al contrario, scappare da un attacco in arrivo.

Support

Le leggende di supporto includono Gibraltar, Lifeline, Loba e Newcastle. Il loro ruolo rimane quello di garantire la sopravvivenza del team e per farlo possono ora accedere a uno scompartimento nascosto nelle capsule rifornimenti che garantisce oggetti di cura o di sopravvivenza di alto valore, come ad esempio gli scudi per difendersi dall’anello. Altra novità per i support è la possibilità di creare alle crafting station i banner degli alleati, anche se già scaduti e quindi non recuperabili da terra.

Controller

I controller sono una nuova tipologia di classe, che racchiude tutti i personaggi con abilità di controllo della mappa o degli edifici. Rientrano in questa categoria Caustic, Wattson, Rampart e Catalyst. Respawn ha spostato sui controller l’abilità di scoprire dove si chiuderà l’anello, grazie all’interazione con dei nuovi beacon speciali che saranno posizionati in vari punti della mappa di gioco.

Addio arena, benvenuto TDM

La stagione 16 di Apex Legends segna l’addio delle arene, modalità 3 contro 3 introdotta qualche tempo fa e che non ha mai davvero preso piede. La buona notizia per chi ama modalità di gioco alternative è che verrà introdotto il tanto atteso Team Deathmatch 6vs6, insieme a una nuova modalità chiamata mixtape che prevede la rotazione delle varie modalità di gioco a tempo limitato. Il Team Deathmatch non potrà essere giocato con 5 amici, in quanto i party saranno sempre e comunque di 3 persone, e andrà avanti fino al 7 marzo, giorno in cui partirà la rotazione della modalità mixtape.

Dimenticate la Carabina R301, ora c’è il Nemesis Burst AR

Dopo tanto tempo, finalmente la stagione 16 di Apex Legends introduce una nuova arma, il Nemesis Burst AR. Si tratta di un fucile automatico che spara raffiche di 4 colpi, funziona con munizioni energetiche e supporta tutti gli accessori tipici dei fucili d’assalto. La particolarità di quest’arma è che sparando si accumula una carica che velocizza sia la frequenza delle raffiche che la ricarica dell’arma, rendendola ancor più letale nelle battaglie prolungate.

È il momento migliore per iniziare a giocare

Altro aspetto a cui Respawn ha lavorato molto è la new player experience, insieme a dei cambiamenti al poligono di tiro. Le novità per i nuovi giocatori sono focalizzate principalmente sull’imparare le basi del gioco in maniera più semplice: saranno presenti delle sfide (completarle farà ottenere il badge “Apex 101”) e le prime partite saranno composte da 4 squadre di giocatori e 16 squadre di bot, così da permettere ai novizi di prendere confidenza con la mappa e le meccaniche di gioco senza venir puniti severamente da giocatori più esperti. Ottenere buoni piazzamenti in questi match farà guadagnare dei punti e permetterà, giunti a una certa soglia, di sbloccare le classiche partite PvP.

Il poligono di tiro è stato invece migliorato con l’introduzione di diversi indicatori, la possibilità di avere munizioni infinite e di far muovere i manichini seguendo pattern o in modo casuale, anche se per renderli ostili è ancora necessario sfruttare il classico easter egg presente ormai da anni.

Cambiamenti alle leggende e altre novità

Come ogni nuova season, anche Revelry porta con sé dei bilanciamenti alle leggende. I dettagli verranno condivisi nelle patch notes, ma per il momento sappiamo che verranno ritoccati Wraith, Pathfinder, Seer, Bloodhound, Horizon, Mirage e Lifeline: qui vi lasciamo alcune anticipazioni che EA ha condiviso con noi.

Wraith : raddoppiata la distanza coperta da Porta dimensionale (abilità suprema)

: raddoppiata la distanza coperta da Porta dimensionale (abilità suprema) Pathfinder : miglioramenti a Zipline master (abilità suprema)

: miglioramenti a Zipline master (abilità suprema) Mirage : rianimare un alleato garantirà invisibilità sia a Mirage che all’alleato per qualche secondo anche dopo il revive / i nemici che sparano ai cloni saranno evidenziati

: rianimare un alleato garantirà invisibilità sia a Mirage che all’alleato per qualche secondo anche dopo il revive / i nemici che sparano ai cloni saranno evidenziati Lifeline : velocizzato il tempo di discesa di Capsula assistenza (abilità suprema) / ridotto il rallentamento agli alleati causato dalla rianimazione con Medico di guerra (abilità passiva)

: velocizzato il tempo di discesa di Capsula assistenza (abilità suprema) / ridotto il rallentamento agli alleati causato dalla rianimazione con Medico di guerra (abilità passiva) Horizon: depotenziato Ascensore gravitazionale (abilità tattica)

depotenziato Ascensore gravitazionale (abilità tattica) Bloodhound: depotenziato Occhio degli dei (abilità tattica) / introdotto un nuovo sistema di tracking con i corvi bianchi

depotenziato Occhio degli dei (abilità tattica) / introdotto un nuovo sistema di tracking con i corvi bianchi Seer: depotenziati Re di cuori (abilità passiva) e Opera d’arte (abilità suprema)

Altre novità riguardano la rotazione delle mappe, che per questa stagione saranno Confini del mondo, Passo della tempesta e Luna distrutta. A differenza di quanto accaduto in passato, ora nelle partite classificate la mappa cambierà ogni 24 ore, garantendo maggior varietà alle partite giocate. A completare il tutto ci saranno dei login reward, che riguarderanno Crypto nella prima settimana e Ash nella seconda, e delle ricompense create dalla community, oltre a celebrazioni per il compleanno di Apex Legends anche all’interno della mappa di gioco.