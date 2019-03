Apex Legends: è possibile segnalare i cheater in-game

Apex Legends continua ad aggiornarsi e a lottare contro i cheater, vediamo quali sono le ultime novità del gioco di Respawn Entertainment.

La Stagione 1 di Apex Legends è finalmente arrivata e, come vi avevamo riportato, aggiunge un nuovo personaggio, Octane, accessibile con una spesa di 750 monete. Inoltre, è disponibile il primo Pass di Battaglia, di cui vi abbiamo spiegato il funzionamento in questo articolo. Ora, però, scopriamo altre novità.

Per iniziare, è stato rivelato che il numero esatto di account bannati per aver barato è 499.937. Come vi avevamo detto, molti utenti hanno subito un ban hardware che gli impedisce di tornare a giocare: Respawn Entertainment è estremamente attiva nella lotta contro il cheating e la sua priorità è mantenere un ambiente di gioco sano per tutti. In quest’ottica, dopo le molte richieste da parte degli utenti, è stato aggiunto un sistema in-game per segnalare comportamenti scorretti e i bari: è possibile farlo dalla modalità spettatore o dal menù di Squadra.

Attualmente è anche presente un sistema per impedire lo speed hanking, ma Respawn ha affermato che “non funziona come dovrebbe a causa di un bug che riteniamo di aver identificato e che correggeremo nel nostro prossimo update server.” Pare quindi che anche questo problema sarà risolto al più presto.

Sul fronte accessibilità, invece, sarà possibile modificare le dimensioni dei sottotitoli e attivare nuove opzioni per daltonici, anche per l’abilità di Bloodhound. Respawn Entertainment ha anche aggiunto il supporto agli accessori Razer Chroma. Ora, quando si salta dalla navetta, gli accessori si illumineranno dello stesso colore della scia. La tastiera, il mouse e le cuffie si coloreranno quando verranno aperti gli scrigni, i Pack Apex, quando si sparerà, si subirà danno o si attiveranno le ultimate delle Leggende.

Apex Legends è in continua evoluzione e la prima stagione è solo l’inizio. Diteci, quali altri cambiamenti desiderate nel battle royale di EA? I cheater, nelle vostre partite, sono stati un grave problema?