Apex Legends: la nuova skin di Octane presenta un bug

Respawn Entertainment ha appena rilasciato l’aggiornamento del Black Friday per Apex Legends e giocatori hanno già scoperto alcuni problemi che stanno affliggendo alcuni degli articoli cosmetici acquistabili all’interno dello store del Battle Royale EA Nel dettaglio la nuova skin “problematica” al momento sembra essere quella di Octane.

I giocatori non stanno prendendo molto bene la scarsezza di nuovi contenuti rilasciati con quest’ultimo aggiornamento. Le nuove skin sono solamente due, un pò poche rispetto a quelle che erano le speranze degli appassionati. Tenendo conto che una di queste due nuove skin è stata rilasciata con un bug non sembra che sia andato tutto come programmato da Respawn Entertainment.

La nuova skin di Octane chiamata “Laughing Fool” sarà disponibile fino al 30 novembre e vede il già eccentrico personaggio vestire i panni di un giullare di corte, con un costume rosso e nero foderato da un tessuto dorato e una maschera sorridente, non si può negare che questo nuovo contenuto estetica acquistabile sia incredibilmente dettagliato e ben fatto. Peccato che utilizzandola in gioco parte del costume va ad ostruire la visuale al giocatore.

Si spera che il problema venga risolto al più presto possibile, così da permettere ai giocatori che hanno deciso di spendere 18 euro per l’acquisto della nuova skin, di poterla utilizzare in tutta la sua eccentricità. Siete incappati anche voi in questo bug? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.