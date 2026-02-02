Il settimo anniversario di Apex Legends porta con sé una rivoluzione nel modo in cui i giocatori affronteranno i combattimenti ravvicinati. La Stagione 28, denominata Breccia, introduce le finestre fotoniche: elementi distruttibili e riparabili che trasformano radicalmente le dinamiche degli scontri negli edifici. Queste superfici trasparenti, che permettono di osservare l'interno ma non di sparare attraverso, possono essere infrante con i danni subiti, specialmente mediante esplosivi, fucili da cecchino, shotgun o attacchi corpo a corpo. Un concetto che ricorda le meccaniche distruttive viste in altri shooter tattici, ma qui declinato con il caratteristico ritmo frenetico di Apex.

Il sistema funziona in entrambe le direzioni: mentre gli attaccanti possono creare nuovi punti d'accesso devastanti sfondando le barriere luminose, le leggende specializzate nel controllo dell'area possono riparare o addirittura rinforzare queste finestre, aumentandone la resistenza oltre il livello originale. Eric Canavese, Lead BR Designer del team di sviluppo, ha spiegato che dopo sette anni di gioco l'obiettivo era introdurre meccaniche capaci di ridefinire ciò che i giocatori già conoscono, aprendo la porta a modalità di gioco creative e percorsi di combattimento inediti. L'intenzione è far sì che anche i veterani più esperti possano riscoprire le mappe con occhi nuovi.

Parallelamente all'introduzione delle finestre fotoniche, il bilanciamento delle Leggende subisce modifiche sostanziali orientate a enfatizzare la dicotomia attacco-difesa. Fuse riceve un importante aggiornamento che lo trasforma in uno sfondatore di linee nemiche ancora più efficace. Il nuovo potenziamento Salto a grappolo gli permette di superare le difese avversarie, mentre la sua Ultimate rivisitata ora include la capacità di lanciare fiamme grazie all'aggiornamento Pirotecnica e può essere ricaricata infliggendo danni esplosivi con Riaccensione. Devin Weise, Senior Technical Designer, ha sottolineato come tutte le abilità di Fuse siano state rese più coese e veloci, permettendogli di posizionarsi meglio e mettere fuori gioco gli avversari con maggiore efficacia.

Bloodhound torna protagonista con una scansione tattica migliorata e un tempo di ricarica dell'Ultimate drasticamente ridotto. La vera novità risiede nella possibilità di concatenare eliminazioni: ottenere un knockdown durante l'Ultimate permette di continuare la caccia senza sosta. I nuovi potenziamenti includono Volo del corvo, che estende la portata dei Corvi Bianchi, e Sete di sangue, che offre cure in caso di eliminazione durante l'Ultimate. Gli sviluppatori hanno confermato che questi sono solo i primi cambiamenti per il cacciatore, con ulteriori novità previste nel corso dell'anno.

Le finestre fotoniche ridefiniscono il combattimento ravvicinato dopo sette anni

Sul fronte difensivo, Catalyst diventa una presenza ancora più formidabile. La sua Striscia chiodata può essere lanciata più lontano e attivarsi più rapidamente, mentre i nuovi potenziamenti Strisce chiodate nascoste e Perforasuolo aggiungono letalità e imprevedibilità alle sue trappole. L'aspetto più significativo riguarda però il Velo oscuro, la sua Ultimate, che ora può essere dispiegata orizzontalmente per sigillare interi punti di strozzatura, creando mura fortificate che dimezzano i danni dei proiettili in arrivo. Tutte le leggende di Controllo beneficiano inoltre della capacità di interagire con le finestre fotoniche, riparandole e rinforzandole per costruire fortezze quasi impenetrabili.

Nel fronte competitivo, Respawn Entertainment ha deciso di fare marcia indietro su un esperimento durato due stagioni: la zona di lancio viene rimossa dalla modalità Classificata. Clement Bachellerie, Lead Designer, ha spiegato che l'intenzione originale era rendere l'esperienza classificata più simile all'ALGS, il circuito competitivo professionale, assegnando un punto d'interesse all'inizio della partita per ridurre il caos iniziale. Tuttavia, il sistema ha introdotto un elemento di casualità eccessivo: essere assegnati a zone meno popolate aumentava significativamente le possibilità di guadagnare punti classificazione attraverso il posizionamento, mentre le zone ad alta densità portavano a eliminazioni precoci e frustrazioni. La navicella torna quindi protagonista sia nelle partite pubbliche che in quelle classificate.

Il Bot Royale si evolve trasformandosi in un'esperienza più gratificante. Ora supporta da una a cinque squadre completamente umane per lobby, con le restanti composte da bot ottimizzati per giocatori di livello medio-basso. Il limite all'ottenimento di esperienza viene rimosso, così come le restrizioni sulla progressione delle sfide, rendendo questa modalità ideale non solo per i principianti ma anche per i veterani che desiderano rilassarsi senza sacrificare il tempo dedicato alla progressione del pass Battaglia. Le statistiche e i badge rimangono limitati per preservare l'integrità delle classifiche.

Il meta delle armi subisce una rivoluzione nel segno del combattimento ravvicinato. Gli shotgun tornano protagonisti con il ritorno di hop-up potenti: Doppio Colpo per il Mastiff, Munizioni perforascudi per il Peacekeeper e Doppio Sparo per l'EVA-8 Auto. Al contempo, i fucili da tiratore scelto vedono ridotta la loro influenza: Bocek, Triple Take e 30-30 subiscono riduzioni alla cadenza di fuoco e alla potenza, mentre il G7 Scout viene spostato nella capsula assistenza. Gli sviluppatori hanno spiegato che con l'introduzione delle finestre fotoniche era il momento perfetto per valorizzare gli strumenti del combattimento ravvicinato.

La gestione del bottino viene snellita eliminando elementi ridondanti. Gli scudi ausiliari spariscono dal loot pool e la loro forza viene ora legata al livello della Leggenda, seguendo lo stesso sistema dell'armatura: sopravvivere e ottenere punti Evo aumenta automaticamente la capacità di sopravvivenza quando si è a terra. Anche gli zaini bianchi vengono rimossi dal terreno, essendo ora equipaggiati automaticamente all'inizio di ogni partita. Eric Canavese ha sottolineato come questa semplificazione renda il saccheggio più immediato e liberi spazio per oggetti più impattanti nelle fasi iniziali.

I festeggiamenti per il settimo anniversario includono un Percorso Premi della Community con dodici nuovi oggetti creati dai fan, oltre alla possibilità di sbloccare permanentemente fino a quattro Leggende completando sfide settimanali: Valkyrie, Revenant, Conduit e Sparrow. I Pacchetti Evento per il settimo anniversario offrono ricompense esclusive tra cui un Peacekeeper Leggendario, possibili Frammenti Cimelio e skin tattiche in stile SWAT Pilots per diverse Leggende. Il Percorso Ricompense Traguardo include inoltre un Pacchetto Arma Reattiva garantito contenente un'arma reattiva non ancora posseduta dal giocatore.

Il Pass Battaglia Breccia si presenta in tre versioni. La versione Premium offre skin leggendarie per Octane e Seer, una skin per l'EVA-8, dieci Frammenti Esotici e la skin Reattiva del Bocek al livello 60. L'Ultimate aggiunge ricompense istantanee tra cui materiali creazione e pacchetti Apex, mentre l'Ultimate+ include varianti skin esclusive, dieci livelli extra e l'accesso a tutte le Leggende giocabili durante la prima parte della stagione. La Stagione 28 Breccia sarà disponibile dal 10 febbraio alle ore 19:00 italiane, promettendo di ridefinire l'equilibrio tra aggressività e controllo tattico che ha caratterizzato Apex Legends fin dal suo lancio.