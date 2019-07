Apex Legends: streamer bannato dopo due uccisioni spettacolari

Il team di sviluppatori di Respawn Entertainment stanno prendendo la questione cheating in Apex Legends molto seriamente.

Il team di sviluppatori di Respawn Entertainment stanno prendendo la questione cheating in Apex Legends molto seriamente. Come annunciato pochi giorni fa dal community manager della casa californiana: “Come abbiamo detto in precedenza, la guerra contro i cheater sarà continuativa e rimane per noi una grande priorità“.

Durante una sua trasmissione, il giocatore Otto “ottr” Bostrom si è reso protagonista assoluto di una giocata davvero niente male, la quale ha insospettito molti giocatori di Apex Legends che lo stavano guardando. È praticamente riuscito con un salto ad eliminare due nemici in simultanea con un secondo colpo esploso con estrema precisione e con un relativo scatto insolito dell’arma verso l’alto.

Lo streamer stesso, una volta avvenuta tale kill, ha annunciato: “Ragazzi, non create una clip“, dando quindi l’impressione che stesse nascondendo davvero qualcosa. La clip è stata comunque fatta e, come sarebbe stato solito aspettarci, è arrivata all’attenzione di un mod di Respawn Entertainment, che ha provveduto a bannare lo streamer manualmente.

In verità, ottr non ha utilizzato alcun tipo di cheat. L’uccisione è stata completamente regolare e il colpo è stato “uno di quei colpi che capitano una volta su un milione” come egli stesso ha affermato. Il colpo incriminato è stato scaturito da un comportamento dell’arma – lo scatto improvviso verso l’alto di cui abbiamo parlato sopra – che avviene normalmente del gioco. Lo streamer è tornato quindi in quel medesimo punto e con la stessa arma, si è registrato mostrando che il comportamento avvenuto è scaturito dall’arma stessa.

Sottoponendo poi il materiale a Respawn Entertainment, è riuscito a farsi reintegrare nel gioco revocando il ban e facendo ammettere a Respawn l’errore, scusandosi con lo streamer.

Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene.