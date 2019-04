Apex Legends su Switch? Respawn risponde

Apex Legends su Switch è il desiderio di molti e ora il lead producer di Respawn Entertainment, Drew McCoy, dice come stanno le cose.

Apex Legends è un gioco apprezzato dal pubblico e, attualmente, è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’unico assente in ambito console è Nintendo Switch e i fan sono ansiosi di sapere se c’è una possibilità che il battle royale di Respawn Entertainment possa arrivare sull’ibrida della casa di Kyoto. Il pubblico ha più volte chiesto informazioni sulla possibilità di vedere Apex Legends su Switch e ora abbiamo una prima risposta.

Ora, durante una video intervista rilasciata alle telecamere di Wired USA, il Lead Producer di Apex Legends, Drew McCoy, ha affermato: “Siamo a conoscenza che molti giocatori Switch vogliono il gioco. Non posso fare alcuna promessa, in questo momento. Stiamo lavorando su molte cose in questo momento, quindi dovrete attendere per avere novità. Attualmente non abbiamo nulla da annunciare.”

È inoltre possibile che l’obbiettivo attuale di Respawn ed EA sia non solo di rinforzare le basi di Apex sulle attuali piattaforme, ma di dedicarsi anche a una versione mobile che certamente darebbe accesso a un pubblico molto più ampio rispetto a Nintendo Switch. Se ne è parlato recentemente, durante la prima riunioni finanziare dell’anno fiscale 2019: il CEO di EA ha affermato che stanno “cercando di portare il gioco su dispositivi mobile e di introdurre il cross-play.” Inoltre, gli sviluppatori si aspettano che il gioco abbia successo anche in Asia.

Per ora nulla è confermato, né in ambito mobile e meno ancora per quanto riguarda Nintendo Switch, ma possiamo stare certi che nei pensieri di Electronic Arts vi sono altre versioni del battle royale di Respawn. Diteci, vi piacerebbe giocare ad Apex Legends in versione portatile? Credete che sarà disponibile in tempi rapidi, oppure come Fortnite ci vorrà circa un anno prima che sia disponibile Apex Legends su Switch?