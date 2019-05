Apex Legends: 10 suggerimenti per la Stagione 2 da parte dei fan

Alcuni fan di Apex Legends hanno stilato una lista con 10 nuove meccaniche di gioco che vorrebbero trovare all'interno del battle royale

Mentre attendiamo trepidamente notizie che riguardano la nuova stagione di Apex Legends, i fan del battle royale danno dei suggerimenti su alcune nuove modalità che gli sviluppatori possono inserire all’interno del gioco ambientato nel mondo di Titanfall 2. È stata stilata una lista che contiene 10 suggerimenti legati ad alcune nuove meccaniche di gioco che piacerebbe vedere ai fan del battle royale sviluppato da Respawn Entertainment.

La lista è stata stilata da numerosi player che hanno voglia di poter ricominciate a giocare e divertirsi, proprio come la prima volta che è arrivato Apex Legends sul mercato. I fan hanno chiaramente preso spunto anche da giochi simili, che possiamo definire diretti competitor, come Fortnite che grazie alla continua introduzione di nuovi contenuti riesce a sorprendere sempre i propri fan. Di seguito trovate la lista con i suggerimenti per Apex Legends.

10 cose che i fan vogliono dall Stagione 2 di Apex Legends:

Tutti i giocatori hanno lo stesso personaggio, generico. La mappa sarà disseminata da Carte Leggende, e non appena si troverà una carta si assumerà immediatamente la sembianza della Leggenda trovata. Ovviamente ci sarà la possibilità di trovare altre Carte Leggenda potendo così cambiare personaggio mentre si gioca. Le leggende che vengono uccise, non hanno la possibilità di essere rianimati dai compagni di squadra. Non si può eliminare un nemico non appena si atterra. Bisogna eliminare tutta la squadra prima di rovistare i loro loot box. Lo scudo d’oro è da disabilitare. L’unico modo per eliminare un nemico è quello di eseguire un’esecuzione. Sarà possibile inoltre utilizzare l’auto rianimazione più volte. Abilità delle Leggende raddoppiate. Il tempo di una singola partita deve essere dimezzato. La mappa dovrà contenere numerose armi cariche, ma non ci sarà la possibilità di prendere altre munizioni. La rarità degli oggetti e delle armi che si trovano all’interno della mappa deve essere Leggendario. Ogni giocatore deve avere una singola arma per tutta la durata della partita. I giocatori che si troveranno fuori dall’anello verranno eliminati istantaneamente.

Alcuni dei punti che troviamo nella lista sono interessanti, altri punti invece entrano in conflitto con gli altri riportati e non avrebbe tanto senso implementarli. Vi ricordiamo che in questa notizia trovate l’identità di un nuovo personaggio che apparentemente sembra essere stata svelata.

Voi cosa ne pensate di questi punti? Avete dei suggerimenti da dare?