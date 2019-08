Apex Legends: come verrà supportato da EA?

Secondo Jorgensen, Apex Legends ha enormi potenzialità e tantissime funzione e modalità da poter aggiungere per arricchirne i contenuti.

Dopo i dati condivisi da Electronic Arts nei giorni scorsi, Apex Legends risulta ancora ad oggi essere uno trai i più giocati battle royale. Come detto nella nostra precedente notizia sull’argomento, Apex Legends può contare ad oggi su una media di 8-10 milioni di giocatori a settimana.

Esattamente tre giorni fa inoltre, Respawn ha rassicurato i giocatori che la Stagione 3 sarà ancora più grande di quella attuale. Con la preparazione del primo torneo ufficiale da 500 mila dollari che si svolgerà a settembre, il lancio del gioco in Cina ed alla pubblicazione dell’app su mobile, i giocatori avranno una delle funzionalità più richieste in assoluto al lancio della sua terza stagione.

Quest’oggi si viene inoltre a sapere che, nel corso dell’ultima riunione con gli azionisti di Electronic Arts, il CFO Blake Jorgensen ha inserito Apex Legends nei piani a lungo termine della compagnia statunitense. Jorgensen ha infatti ritenuto opportuno dichiarare che “sì, pensiamo ad Apex Legends come ad un titolo annuale. Continueremo a innovare quel gioco e ad evolverlo nel tempo, spero e credo che ci terrà impegnati per almeno 10 anni, se non di più“.

Secondo Jorgensen, l’opera ha tantissime funzioni e modalità da poter aggiungere per arricchirne i contenuti. Il team pensa che ci sia davvero un enorme potenzialità inespressa nel titolo, e stanno gestendo la cosa con consapevolezza e gran voglia di mettersi in gioco.

Nonostante le luci della ribalta si siano leggermente affievolite dal lancio, Apex Legends risulta comunque essere uno tra i battle royale più giocati ed attualmente disponibili. Noi speriamo davvero che il titolo possa dare molto all’utenza e, dalle parole di Jorgensen, non nutriamo dubbi su cosa quest’opera possa diventare.

