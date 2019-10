Apex Legends: Respawn ci permetterà di volare nella mappa?

Scovato dai data miner un nuovo personaggio che potrebbe essere aggiunto in Apex Legends, grazie alla sua Ultimate renderebbe possibile volare nella mappa

Respawn Entertainment sembra essere instancabilmente al lavoro su molte nuove Leggende da aggiungere all’interno nel proprio Battle Royale Apex Legends. L’attendibile dataminer That1MiningGuy ha di recente pubblicato diversi dettagli riguardo Valk, quella che dovrebbe essere la nuova Leggenda che verrà inserita nel gioco.

Le abilità di Valk, diminutivo di Valkyrie, le permetteranno di salvare la vita a propri compagni di squadra grazie alla sua Ultimate Skyward, che permetterà di far prendere il volo a se stessa e a tutti i giocatori appartenenti alla stessa squadra nei suoi pressi. Tra le altre abilità troviamo anche: Afterburners, che farà muovere Valk più velocemente durante le fasi di volo, e VTOL Jets che le consentirà di avere un maggior controllo nel volteggiare per aria.

Non sappiamo attualmente quando potrà essere rilasciata Valk, quello che ritengono i data miner è che le prossime Leggende a essere aggiunte saranno altre, quali: Rosie, Nomad e Revenant. La presenza di quest’ultimo nella modalità Coltre Oscura inoltre potrebbe essere proprio un indizio sul suo arrivo a breve.

Finora Respawn Entertainment ha aggiunto solamente una Leggenda per ogni stagione, per quanto ne sappiamo in questo momento non ci sono novità riguardo a un aumento di questo processo. Ciò che ci possiamo aspettare quindi è che venga aggiunta una nuova leggenda durante la Stagione 4 di Apex Legends. Cosa pensate di questa possibile nuova leggenda all’interno di Alex Legends? Diteci la vostra.