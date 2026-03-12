Apex Legends ha unito le forze con Gundam, la leggendaria saga di mecha giapponesi nata nel 1979 e da decenni punto di riferimento per milioni di fan in tutto il mondo, Italia compresa. L'evento crossover è già attivo su tutte le piattaforme e trasforma radicalmente l'esperienza di gioco con contenuti inediti e un'estetica completamente rinnovata.

Il cuore pulsante della collaborazione è una modalità di gioco che reinterpreta le meccaniche di Apex Legends attraverso il filtro del combattimento tra Mobile Suit, i giganteschi robot da guerra che sono il simbolo del franchise Gundam. I giocatori possono raccogliere un fucile distruttore dalle capsule assistenza, salire in quota per ricognizioni aeree e fare fuoco con raggi laser capaci di attraversare le coperture e detonare all'impatto. Una logica di combattimento verticale e aggressiva, lontana dagli schemi tattici più tradizionali del battle royale.

A completare l'arsenale ci sono i droni bit, utilizzabili sia come scudi per assorbire i colpi nemici durante le avanzate, sia in modalità Comando drone per pattugliare le zone di combattimento, individuare avversari e sferrare attacchi autonomi. Si tratta di un sistema che introduce una componente strategica inedita, capace di modificare in profondità il ritmo degli scontri.

Il campo di battaglia si trasforma: statue scalabili, navi in cielo e relitti di Mobile Suit ovunque.

Anche la mappa Luna Distrutta è stata ridisegnata per l'occasione. Il terreno di gioco ospita ora i resti di Mobile Suit abbattuti, enormi statue di Wing Gundam su cui è possibile arrampicarsi per guadagnare posizioni vantaggiose, e battaglie navali che si svolgono direttamente nei cieli. L'atmosfera è quella di un conflitto su scala epica, coerente con l'estetica bellica e spettacolare della serie animata.

Sul fronte delle meccaniche di gioco, quattro nuove Jolly arricchiscono le opzioni tattiche disponibili: Sferzata di Epyon, Salvo Heavyarms, Sacrificio Zero e Rinascita Zero. Ciascuna introduce abilità specifiche ispirate ai personaggi e ai Mobile Suit della saga, ridefinendo alcune dinamiche fondamentali degli scontri e offrendo ai giocatori più esperti nuove possibilità di personalizzazione del proprio stile di combattimento.

L'evento non si limita al gameplay: la componente cosmetica è particolarmente curata, con skin leggendarie ispirate all'universo Gundam, oggetti esclusivi e un sistema di ricompense basato sulle medaglie accumulate durante le partite. Ogni medaglia conquistata sul campo apre l'accesso a nuovi contenuti a tema nel Negozio delle ricompense, incentivando la partecipazione attiva all'evento nel corso della sua durata.

Per i collezionisti e i fan più accaniti, la collaborazione ha un risvolto anche nel mondo fisico. Tre kit Gunpla in edizione limitata ispirati ad Apex Legends sono stati annunciati per il pre-order online a partire dal 18 marzo. I Gunpla, per chi non li conoscesse, sono i celebri modellini di plastica da assemblare che da quarant'anni accompagnano la storia di Gundam: oggetti di culto per i collezionisti di tutto il mondo, ora per la prima volta contaminati dall'estetica di un battle royale.