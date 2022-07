Se guardiamo indietro alla storia dei videogiochi, è impossibile non soffermarsi sull’estrema importanza che il Nintendo Entertainment System ha avuto sull’intera industria. Il NES, console conosciuta in Giappone con il nome di Famicom, è stata la casa di alcuni dei franchise più importanti del videogioco nati a fine anni ’80, molti dei quali sono ancora oggi sulla cresta dell’onda con nuovi capitoli principali e tutta una serie di spin-off più o meno importanti.

Con una console così importante, sono molti i fan che hanno ancora oggi a cuore il tanto amato NES. La console di Nintendo, infatti, è ancora oggi venerata e tributata da tantissimi appassionati in mille modi differenti, e questo grazie non solo alla leggendaria ludoteca che possiede tale piattaforma, ma anche per una serie di iconografie che sono rimaste nella storia e nel cuore dei giocatori. Per celebrare questa console, un fan ha deciso di mettersi in casa un tavolino a tema fatto completamente a mano.

La creazione di questo appassionato è stata realizzata ormai due anni fa, ma le foto sono state pubblicate su Reddit solo di recente dallo stesso autore. Questo fan ha deciso di costruirsi un tavolino a forma dell’iconico pad del NES, tutto realizzato completamente in legno. Tale appassionato ha pubblicato anche una galleria di foto, che potete vedere a questo indirizzo, grazie alle quali è possibile vedere tutti i passaggi che hanno portato al risultato finale.

Come possiamo vedere dalle foto, il tavolino a forma di pad del NES è venuto molto bene, e l’appassionato ha dichiarato di averci messo ben nove mesi per arrivare alla fine di questo suo progetto personale. Come chicca finale, viene sottolineato come il tavolino non ha solo una funzione da arredamento, ma i bottoni e la croce direzionale sono realmente funzionanti grazie a un raspberry Pi.