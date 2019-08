Apple Arcade costerà 4.99 dollari al mese secondo un nuovo report

Apple Arcade è il nuovo servizio della società di Cupertino per i propri dispositivi mobile: ora, un nuovo report ci indica quale potrebbe essere il prezzo.

Sono passati solo pochi mesi da quando il colosso di Cupertino ha annunciato il proprio nuovo servizio a sottoscrizione mensile dedicato a videogame premium: Apple Arcade. La società ha spiegato l’idea alla base della propria proposta, ma attualmente non ci sono informazioni ufficiali su uno dei dettagli che più interessano al pubblico: il prezzo. Come sempre accade con questo tipo di annunci, Apple ha deciso di non rivelare immediatamente tale dettaglio.

Ora, però, il sito 9to5Mac ha rilasciato un report, affermando di essere riuscito a scoprire il prezzo all’interno di un’API usata dall’app del servizio, attualmente in prova presso alcune redazioni straniere. Il sito afferma che l’abbonamento mensile costerà 4.99 dollari, che probabilmente verrebbero convertiti in 4.99 euro. Ogni utente, però, avrà accesso a un mese gratuito di prova.

Il servizio darà accesso a un’ampia libreria di giochi “premium” senza costi aggiuntivi. Non si tratta di piccoli titoli indie sconosciuti, ma di opere di qualità prodotte da team famosi come Konami, PlatinumGames, SEGA, Annapurna Interactive, Devolver Digital e Gameloft, per fare alcuni esempi illustri. Inoltre, alcuni dei titoli proposti saranno esclusiva totale del servizio.

Una caratteristica molto importante di Apple Arcade è la totale assenza di pubblicità e microtransazioni: sarà possibile giocare l’intero catalogo senza dover spendere altro denaro. Tutti i giochi saranno utilizzabili su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Sembra inoltre che Apple abbia deciso di investire una grande cifra, 500 milioni di dollari in totale, per assicurarsi titoli di qualità in esclusiva per il proprio servizio.

Sottolineiamo che il prezzo riportato non è quello ufficiale e va considerato alla stregua di un qualsiasi rumor. L’annuncio di Apple dovrebbe avere luogo il 10 settembre: anche ammesso che l’informazione sia corretta, è possibile che la società apporti dei cambiamenti. Diteci, cosa ne pensate di Apple Arcade? Vi interessa?