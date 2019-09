Apple Arcade: svelati nuovi giochi Ubisoft, Square Enix e Bandai Namco

Apple Arcade potrà contare su più di cento giochi: inizia a scoprire parte di essi grazie alle ultime informazioni rilasciate da Apple.

Ieri sera abbiamo potuto finalmente scoprire nuove informazioni su Apple Arcade, il servizio in abbonamento del colosso di Cupertino che ci permetterà di accedere a un ampio catalogo di giochi “premium”, ovvero opere che non presentano alcun costo aggiuntivo (quindi nessuna microtransazione) e non propongono pubblicità. Apple Arcade sarà disponibile a partire dal 19 settembre su iPhone con l’arrivo dell’update iOS 13, dal 30 settembre su iPad e AppleTV con iPadOS e tvOS, e durante il mese di ottobre su Mac e Macbook.

Ora, inoltre, sono state rivelate nuove informazioni legate ai giochi che saranno disponibili al D1. Il servizio, in totale, proporrà più di cento giochi e, oltre a quelli presentati ieri, ci sarà modo di giocare anche con:

Ballistic Baseball (Gameloft): titolo online dal taglio arcade nel quale un lanciatore e un battitore si sfidano testa a testa

ChuChu Rocket! Universe (Sega): un puzzle game con più di cento livelli dallo stile cartoon

Exit the Gungeon (Devolver Digital): spin-off 2D con visuale frontale di Enter the Gungeon, il giocatore deve sfuggire da un dungeon che sta crollando su se stesso, mentre affronta nemici via via più forti

Overland (Finji): un survival post-apocalittico nel quale i giocatori lottano contro creature pericolose, salvano persone e cercano provviste

Pac-Man Party Royale (Bandai Namco): una Battle Mode per quattro giocatori dove vince l'ultimo Pac-Man in piedi

Projection: First Light (Blowfish): nei panni di Greta, una ragazza che vive in un mondo mitologico, vivremo un viaggio alla ricerca dell'illuminazione

Rayman Mini (Ubisoft): Rayman si è rimpicciolito e il giocatore deve usare insetti, funghi e piante per correre attraverso i livelli

Shantae and the Seven Sirens (WayForward): esploreremo una città sommersa e lotteremo contro le sette sirene con Shantae

Skate City (Snowman): un gioco di skate con supporto al multi-touch

Sneaky Sasquatch (RAC7): nei panni di un Sasquatch (aka Big Foot) dovremo vivere la nostra vita tra furti di cestini del pranzo, partite a golf e molto altro

Steven Universe: Unleash the Light (Cartoon Network): nuovo capitolo della serie videoludica di Steven Universe co-scritta da Rebecca Sugar in persona, si tratta ancora una volta di un gioco di ruolo

Super Impossible Road (Rogue Games): un gioco di gare ad alta velocità ad ambientazione futuristica

The Bradwell Conspiracy (Bossa): un'avventura che unisce cospirazioni e umorismo

The Enchanted World (Noodlecake): dovremo guidare una fata in un mondo magico distrutto dall'oscurità

Various Daylife (Square Enix): un nuovo GDR dai creatori di Bravely Default e Octopath Traveler

Diteci, cosa ne pensate di queste proposte di Apple Arcade? Vi interessano, oppure questi giochi non fanno per voi?