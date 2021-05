Apple, la console ibrida di Cupertino potrebbe essere realtà

Oltre ad Apple Arcade, la società della Mela potrebbe entrare direttamente nel mercato dei videogiochi con un nuovo hardware o meglio una nuova console. L’indiscrezione proviene dalla community coreana Clien, dove in un post di discuteva dell’azienda di Cupertino intenta a preparare una piattaforma molto simile a Switch, ovvero in grado di funzionare sia in mobilità che in viaggio.

Per ora siamo nel campo dei rumor e delle ipotesi. Apple avrebbe ordinato una nuova serie di SoC (system on chip) che non appartengono a nessuna delle serie già conosciute. Il modello includerebbe una CPU, insieme ad una scheda video potenziata rispetto a quelle montate attualmente sugli iPhone e iPad. Secondo il report, in aggiunta, la GPU avrebbe un supporto al ray tracing, rendendo così di fatto la possibile, futura console decisamente al passo coi tempi. Altro dettaglio importante è rappresentato dal sistema di raffreddamento, un’altra opzione ancora non in possesso di altri device mobile prodotti dalla società statunitense.

Se dell’hardware si sa davvero qualcosina, pur appunto essendo ancora una voce di corridoio, sui giochi si sa davvero pochissimo. Secondo il post lanciato su Clien, Apple sarebbe al momento alla ricerca di una partnership che potrebbe aver trovato in Ubisoft. Difficile da credere, visto che mancano ancora tutti i dettagli su questa eventuale nuova console ma si tratta sicuramente di un’opzione da non scartare: il publisher e sviluppatore franco canadese è da sempre aperto a nuove collaborazioni, come ad esempio accaduto con Luna, il servizio di gaming in cloud creato dalla divisione gaming di Amazon.

Come dicevamo in apertura della notizia, oramai anche Apple si è aperta al mercato dei videogiochi. Arcade infatti ricalca il famoso Xbox Game Pass, con la differenza che è giocabile esclusivamente sui device proprietari. L’arrivo di una nuova console sul mercato, magari lanciata ad un prezzo più accessibile rispetto al resto della linea di prodotti potrebbe dunque rappresentare lo step che manca alla società in grado di cominciare seriamente a curare anche l’aspetto gaming. Come di consueto vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Se davvero questa opzione è sul tavolo dei dirigenti dell’azienda ne sapremo qualcosa in più nel prossimo futuro.