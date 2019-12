Apple: ecco i migliori giochi e app del 2019 per iPhone, iPad e Mac

Poche ore fa, a New York ha avuto luogo un evento Apple durante il quale la compagnia ha annunciato la sua annuale lista dei migliori videogiochi e delle migliori app dell’anno in corso per iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Tutti i premiati sono stati, come sempre, selezionati dall’azienda di Cupertino stessa.

Per quanto riguarda il lato videoludico, troviamo molti grandi nomi di produzione indipendente (o quasi). Possiamo ad esempio leggere il nome del recente Sayonara Wild Hearts di Simogo, uno dei giochi rilasciati all’interno di Arcade, il servizio in abbonamento che permette di accedere a più di cento giochi “premium” senza costi aggiuntivi. Abbiamo poi GRIS, recentemente rilasciato anche su PlayStation 4.

Ecco però la lista completa dei premiati per quanto riguarda videogiochi e app per iPhone, iPad, Mac e Apple TV:

Apple Arcade‌ Gioco dell’anno – Sayonara Wild Hearts sviluppato da Simogo (Apple Arcade)

‌iPhone‌ App dell’anno – Spectre Camera sviluppato daLux Optics

iPhone‌ Gioco dell’anno – Sky: Children of the Light sviluppato dathatgamecompany

‌iPad‌ App dell’anno – Flow sviluppato daMoleskine

‌iPad‌ Gioco dell’anno – Hyper Light Drifter sviluppato da Abylight S.L.

Mac App dell’anno – Affinity Publisher sviluppato daSerif Labs

Mac Gioco dell’anno – GRIS sviluppato da Devolver / Nomada Studio

‌Apple TV‌ App dell’anno – The Explorers sviluppato da The Explorers Network

‌Apple TV‌ Gioco dell’anno – Wonder Boy: The Dragon’s Trap sviluppato da DotEmu

Diteci, cosa ne pensate delle premiazioni per iPhone, iPad, Apple Tv e Mac? Credete anche voi che il miglior gioco di Arcade sia Sayonara Wild Hearts oppure avreste optato per altro? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti.