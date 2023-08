Annunciato durante l’Xbox Games Showcase 2022, di Ara: History Untold non si era saputo più nulla… fino a oggi. Durante la Gamescom, infatti, Microsoft ha pubblicato il primo trailer gameplay del gioco che sbarcherà nel 2024 su PC e ovviamente in arrivo al day one su PC Game Pass.

Vista la natura del gioco, non è improbabile che possa arrivare anche su Xbox Series X|S nel prossimo futuro. Il titolo, sviluppato da Oxide Games, conosciuti per Ashes of the Singularity: Escalation, sarà un titolo 4X fortemente ispirato a Civilization, ma con svariate meccaniche inedite.

Il trailer presenta meccaniche da city builder e gestione degli eserciti, non mancano neanche diplomazia e cultura. Insomma, sembra proprio che Microsoft voglia crearsi il proprio Civilization e chissà, magari potrebbe anche riuscirci con un po’ di pazienza e qualità.