Area 51: il livello di Super Mario Maker 2 è stato rimosso da Nintendo

Nintendo ha deciso di eliminare un livello chiamato "Storm Area 51" creato all'interno di Super Mario Maker 2: ecco cos'è successo.

Come probabilmente saprete, negli Stati Uniti è nato un nuovo “evento” Facebook, recentemente, che vuole organizzare un attacco all’Area 51, la base militare del Nevada, che è da sempre collegata agli extraterrestri. Ovviamente è nato tutto come uno scherzo. La questione ha raggiunto anche i telegiornali americani, come potete vedere poco sotto nel tweet, ma non si è fermata lì: anche il mondo videoludico è stato “influenzato” da questo evento.

Un giocatore, infatti, ha creato all’interno di Super Mario Maker 2 un livello chiamato “Storm Area 51” (ovvero il nome ufficiale dell’evento Facebook). Lo scopo della creazione era puramente goliardico, ma Nintendo ha deciso di eliminarlo perché conteneva “elementi inappropriati e pericolosi.”

https://twitter.com/blakinola/status/1151127221865779200

Il creatore, tale “zach2thefuture” si è anche visto rimuovere tutti i badget e i Punti Maker. L’utente ha provato a contattare Nintendo, spiegando che la sua creazione non voleva in alcun modo spingere persone ad attaccare l’Area 51, ma per ora non sembra aver ottenuto alcuna risposta.

Si tratta di un tipo di censura forse un po’ estrema, ma perfettamente comprensibile: una società come Nintendo non vuole certo farsi associare a un evento di tal tipo. In ogni caso, ci sono innumerevoli livelli con i quali divertirsi, quindi le nostre sessioni di gioco non saranno particolarmente limitate. Diteci, state giocando a Super Mario Maker 2? Avete creato qualche bel livello?