Secondi i recenti annunci di lavoro, Arkane Austin starebbe cercando persone esperte nelle esperienze single player e immersive sim. La volontà sembra chiara: tornare alle origini e a videogiochi sulla falsariga di Prey e Dishonored.

Sembra abbastanza chiaro che il team di sviluppo e Bethesda abbiano imparato la lezione dal flop di Redfall, il gioco esclusivo Xbox e PC uscito a maggio che ha riscosso forti critiche da parte di stampa e giocatori: gli utenti vogliono esperienze single player e nulla di più.

Redfall è un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da Arkane Austin e pubblicato da Bethesda Softworks. Il gioco è stato annunciato durante l’E3 2021 ed è previsto per il 2023 su Microsoft Windows, Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming.

Redfall è ambientato in un’isola immaginaria di Martha’s Vineyard, Massachusetts, che è stata colpita da un’invasione di vampiri. I giocatori assumono il controllo di uno dei quattro personaggi giocabili, ognuno con le proprie abilità e armi uniche. I giocatori devono lavorare insieme per sopravvivere all’invasione dei vampiri e trovare un modo per fermarli.

Redfall presenta una combinazione di elementi di gioco sparatutto in prima persona e gioco di ruolo. I giocatori possono esplorare liberamente l’isola di Martha’s Vineyard, completando missioni, raccogliendo oggetti e potenziando il proprio personaggio. Il gioco supporta anche il multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori.