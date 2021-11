Arkane pensa già al futuro: nuovi giochi dopo Deathloop e Redfall

Dopo Deathloop e in attesa di Redfall, Arkane continua a lavorare su nuovi progetti. E nello specifico lo fa la divisione di Lione, che dopo il successo ottenuto con l’esclusiva temporale PlayStation 5 e PC si prepara già a lavorare su nuovi progetti. Come facciamo a saperlo? Grazie agli annunci di lavoro emersi nelle ultime ore e che sono stati prontamente diffusi da qualche utente Twitter.

Nell’annuncio di lavoro, nello specifico, Arkane Lyon è alla ricerca di un Lead Level Designer. L’elemento più interessante è che dalla descrizione utilizzata sembra che il team di sviluppo sia impegnata in un altro immersive sim, esattamente come i suoi precedenti lavori (Dishonored e Prey) e considera, tra l’altro, Deathloop una vera e propria hit del mercato. Non ci è dato sapere quanto abbia venduto, ma con molta probabilità, essendo la prima esclusiva PS5 di terze parti siamo abbastanza certi che abbia saputo centrare diversi obiettivi.

Non è l’unica informazione che possiamo ottenere. Come in Deathloop, anche questo nuovo videogioco di Arkane Lyon avrà una campagna single player. Non possiamo ovviamente escludere eventuali comparti multiplayer, magari esattamente come è stato implementato nel loro ultimo gioco, ma al momento è ancora presto per sbilanciarci in merito, considerando che il team sta sicuramente ancora lavorando all’ultima avventura di Colt tra pulizia e patch per correggere eventuali bug ed errori.

Arkane Lyon Already working on Next Game And Sounds Like It Another Immersive Sim

– Also Deathloop Consider as a Hit

– Understanding of Action-Adventure Stealth Game Like Dishonored

@IdleSloth84 @bogorad222 pic.twitter.com/Ptclk1Op9P — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) November 18, 2021

Arkane è uno studio di sviluppo che negli anni ha saputo conquistarsi la fiducia sia di Bethesda, che oramai pubblica qualsiasi suo gioco, sia del pubblico e della critica. Le recensioni di Deathloop d’altronde indicano quanto il team sia oramai sui binari giusti per produrre giochi tecnicamente validi. Chiaramente, vista l’acquisizione da parte di Xbox di Zenimax, è molto probabile che anche il prossimo progetto di Arkane Lyon sarà un’esclusiva Xbox, esattamente come Redfall, che arriverà a giugno del 2022 solo per le console di casa Microsoft, oltre che PC.